С два гола на Кристиан Добрев Славия обърна Локомотив София

site.btaС два гола на Кристиан Добрев Славия обърна Локомотив София
Резултати и голмайстори от деветия кръг в Първа футболна лига:
Пирин Благоевград - Ботев Враца 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Петър Занев 45-автогол, 1:1 Станислав Костов 45+3, 2:1 Красимир Станоев 68
червен картон: Венцислав Бенгюзов (Пирин) 80
Славия - Локомотив София - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Божидар Кацаров 9, 2:1 Кристиан Добрев 51, 64
утре:
Спартак Варна - ЦСКА-София
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
в неделя:
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора
Лудогорец - Хебър
в понеделник:
Септември София - Черно море
Левски - Арда Кърджали
/МД/
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