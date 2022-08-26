Подробно търсене

Берое победи Локомотив (Пловдив) с два гола на Тунгара

Ивайло Георгиев
Берое победи Локомотив (Пловдив) с два гола на Тунгара
Берое победи Локомотив (Пловдив) с два гола на Тунгара
Снимка: beroe.bg
Стара Загора,  
26.08.2022 22:58
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Абубакар Тунгара 64, 2:0 Абубакар Тунгара 90+4

Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Елвис Ману 26, 2:0 Антоан Бароан 74, 3:0 Виктор Генев 81, 3:1 Симеон Александров 84

в събота: 
Арда (Кърджали) - Славия
Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна)

в неделя: 
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
Ботев (Враца) - Левски

в понеделник:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) 
ЦСКА-София - ЦСКА 1948

 

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:53 на 27.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация