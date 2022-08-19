Витоша Бистрица и Миньор Перник не излъчиха победител

Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол:

Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник) 1:1

в събота:

Добруджа - Литекс (Ловеч)

Лудогорец II - Дунав (Русе)

Спортист (Своге) - Беласица (Петрич)

Янтра (Габрово) - Марица Пловдив

Етър (Велико Търново) - Созопол

в понеделник:

Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир)

Монтана - ЦСКА 1948 II

във вторник:

Крумовград - Спартак (Плевен)

временно класиране: 1. Струмска слава 1927 (Радомир) 5 3 2 0 7:3 11 2. Спартак (Плевен) 5 3 1 1 11:4 10 3. Миньор (Перник) 6 2 3 1 10:5 9

4. Етър ВТ (Велико Търново) 5 2 3 0 7:4 9 5. Монтана 5 2 2 1 7:5 8

6. Витоша (Бистрица) 6 2 2 2 7:8 8

7. Янтра 2019 (Габрово) 5 1 4 0 6:5 7 8. Дунав Русе (Русе) 5 2 1 2 7:6 7 9. ФК ЦСКА 1948 II (София) 5 1 4 0 4:3 7 10. Крумовград (Крумовград) 5 2 1 2 6:6 7 11. Литекс (Ловеч) 5 2 1 2 8:5 7 12. Спортист (Своге) 5 1 3 1 5:6 6 13. Беласица (Петрич) 5 2 0 3 5:7 6 14. Марица 1921 (Пловдив) 5 2 0 3 6:9 6 15. Добруджа 1919 (Добрич) 5 1 2 2 6:7 5 16. Лудогорец II (Разград) 5 1 1 3 3:9 4 17. Созопол (Созопол) 5 1 0 4 2:12 3 18. Ботев II (Пловдив) 5 0 2 3 2:5 2