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Витоша Бистрица и Миньор Перник не излъчиха победител

Асен Даскалов
Витоша Бистрица и Миньор Перник не излъчиха победител
Витоша Бистрица и Миньор Перник не излъчиха победител
София,  
19.08.2022 20:24
 (БТА)

Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол: 

Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник)        1:1

в събота:
Добруджа - Литекс (Ловеч)

Лудогорец II - Дунав (Русе)

Спортист (Своге) - Беласица (Петрич)

Янтра (Габрово) - Марица Пловдив

Етър (Велико Търново) - Созопол

в понеделник:
Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир)

Монтана - ЦСКА 1948 II

във вторник:
Крумовград - Спартак (Плевен)

временно класиране:
 1. Струмска слава 1927 (Радомир)       5    3   2   0    7:3    11
 2. Спартак (Плевен)                    5    3   1   1   11:4    10   
 3. Миньор (Перник)                     6    2   3   1   10:5     9
 4. Етър ВТ (Велико Търново)            5    2   3   0    7:4     9 
 5. Монтана                             5    2   2   1    7:5     8
 6. Витоша (Бистрица)                   6    2   2   2    7:8     8
 7. Янтра 2019 (Габрово)                5    1   4   0    6:5     7 
 8. Дунав Русе (Русе)                   5    2   1   2    7:6     7   
 9. ФК ЦСКА 1948 II (София)             5    1   4   0    4:3     7
10. Крумовград (Крумовград)             5    2   1   2    6:6     7
11. Литекс (Ловеч)                      5    2   1   2    8:5     7
12. Спортист (Своге)                    5    1   3   1    5:6     6  
13. Беласица (Петрич)                   5    2   0   3    5:7     6   
14. Марица 1921 (Пловдив)               5    2   0   3    6:9     6       
15. Добруджа 1919 (Добрич)              5    1   2   2    6:7     5 
16. Лудогорец II (Разград)              5    1   1   3    3:9     4
17. Созопол (Созопол)                   5    1   0   4    2:12    3       
18. Ботев II (Пловдив)                  5    0   2   3    2:5     2

/ГК/

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