Димитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол във Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг във Втора футболна лига:

19 август, 18:30 часа

ФК Витоша Бистрица - Миньор Перник

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Антон Янков Терзиев



20 август, 18:00 часа

ОФК Янтра 2019 - ПФК Марица 1921

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Тихомир Георгиев Боболов



20 август, 18:00 часа

ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Цветан Кръстев Кръстев



20 август, 18:00 часа

Спортист 2009 - ОФК Беласица

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Валентин Желев Добрев



20 август, 18:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 II - Дунав Русе

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Радослав Тодоров Станев



20 август, 20:00 часа

ФК Етър ВТ - ФК Созопол

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Красимир Иванов Василев



22 август, 18:00 часа

Ботев Пловдив II - ФК Струмска слава 1927

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Владимир Йорданов Владимиров



22 август 20:00 часа

ПФК Монтана 1921 - ЦСКА 1948 II

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Йосиф Петров Ронков



23 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.

ФК Крумовград - ОФК Спартак Плевен

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Илко Мирославов Топалов



* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.