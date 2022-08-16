Димитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол във Втора лига

site.btaДимитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол във Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг във Втора футболна лига:
19 август, 18:30 часа
ФК Витоша Бистрица - Миньор Перник
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Антон Янков Терзиев
20 август, 18:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ПФК Марица 1921
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Тихомир Георгиев Боболов
20 август, 18:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Цветан Кръстев Кръстев
20 август, 18:00 часа
Спортист 2009 - ОФК Беласица
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Валентин Желев Добрев
20 август, 18:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - Дунав Русе
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Радослав Тодоров Станев
20 август, 20:00 часа
ФК Етър ВТ - ФК Созопол
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Красимир Иванов Василев
22 август, 18:00 часа
Ботев Пловдив II - ФК Струмска слава 1927
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Владимир Йорданов Владимиров
22 август 20:00 часа
ПФК Монтана 1921 - ЦСКА 1948 II
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Йосиф Петров Ронков
23 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ОФК Спартак Плевен
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Илко Мирославов Топалов
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
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