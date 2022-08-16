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Димитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол във Втора лига

Асен Даскалов
Димитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол във Втора лига
Димитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол във Втора лига
София,  
16.08.2022 19:33
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг във Втора футболна лига:

19 август, 18:30 часа
ФК Витоша Бистрица - Миньор Перник
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
20 август, 18:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ПФК Марица 1921
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
20 август, 18:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
20 август, 18:00 часа
Спортист 2009 - ОФК Беласица
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
20 август, 18:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - Дунав Русе
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
20 август, 20:00 часа
ФК Етър ВТ - ФК Созопол
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
22 август, 18:00 часа
Ботев Пловдив II - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
22 август 20:00 часа
ПФК Монтана 1921 - ЦСКА 1948 II
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
23 август 2022 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ОФК Спартак Плевен
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

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