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Съдийски назначения за мачовете от седмия кръг на Първа лига

Кремена Младенова
Съдийски назначения за мачовете от седмия кръг на Първа лига
Съдийски назначения за мачовете от седмия кръг на Първа лига
снимка БТА
София,  
16.08.2022 19:32
 (БТА)

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за срещите от седмия кръг на Първа лига:

19 август 2022 година, петък, 21:00 часа
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1: Мартин Иванов Димитров   АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Мустафа Севди Шефкет   ВАР: Георги Милков Гинчев   АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Ичко Лозев Лозев     
 
20 август 2022 година, събота, 18:00 часа
Спартак 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Димо Стоянов Димов    АС1: Йордан Петров Петров    АС2: Румен Емилов Иванов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев   ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Даниел Милков Ников
СН: Мартин Живков Богдев     
 
20 август 2022 година, събота, 20:15 часа
ПФК Левски - Хебър 1918
ГС: Красен Иванов Георгиев    АС1: Христо Пламенов Хаджийски    АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Георги Юлиянов Иванов    ВАР: Георги Димитров Давидов    АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Петър Стоянов Петров     
 
21 август 2022 година, неделя, 18:45 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929
ГС: Валентин Станчев Железов    АС1: Станимир Илков Илков    АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев   ВАР: Ивайло Красимиров Ненков    АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Антон Симеонов Генов     
 
21 август 2022 година, неделя, 21:00 часа
ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1: Николай Неделчев Чакъров   АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Георги Кънчев Димитров    ВАР: Георги Николов Кабаков   АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Костадин Ангелов Гергинов     
 
22 август 2022 г., понеделник, 18:15 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивелин Венциславов Занев    АС1: Милен Дончев Арабаджиев   АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Волен Валентинов Чинков    ВАР: Ивайло Иванов Стоянов   АВАР: Драгомир Димитров Драганов
СН: Йордан Динков Сталев     
 
22 август 2022 г., понеделник, 20:30 часа
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов    АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ти: Иво Венциславов Андреев    ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб   АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стоян Маринов Алексиев

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

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