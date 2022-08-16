Съдийски назначения за мачовете от седмия кръг на Първа лига

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за срещите от седмия кръг на Първа лига:

19 август 2022 година, петък, 21:00 часа ПФК Ботев АД - ПФК Черно море ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ти: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов СН: Ичко Лозев Лозев 20 август 2022 година, събота, 18:00 часа Спартак 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924 ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Даниел Милков Ников СН: Мартин Живков Богдев 20 август 2022 година, събота, 20:15 часа ПФК Левски - Хебър 1918 ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ти: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев СН: Петър Стоянов Петров 21 август 2022 година, неделя, 18:45 часа ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929 ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Антон Симеонов Генов 21 август 2022 година, неделя, 21:00 часа ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ти: Георги Кънчев Димитров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Костадин Ангелов Гергинов 22 август 2022 г., понеделник, 18:15 часа ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ти: Волен Валентинов Чинков ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Драгомир Димитров Драганов СН: Йордан Динков Сталев 22 август 2022 г., понеделник, 20:30 часа Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ти: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Стоян Маринов Алексиев

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.