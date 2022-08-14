ЦСКА-София се изкачи на второ място след успеха над Септември

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА-София - Септември (София) 1:0 Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград) 1:0 Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия (София) 0:3 Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София) 0:1 Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив) 1:1 Утре, 18:00 ч: Локомотив София 1929 - Локомотив (Пловдив) Утре, 20:30 ч: Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна) Лудогорец (Разград) - Левски (София) отложен Класиране: 1. ФК ЦСКА 1948 (София) 6 4 2 0 11:5 14

2. ЦСКА-София 5 4 1 0 11:2 13

3 Черно море (Варна) 5 4 0 1 5:1 12 4. Локомотив (Пловдив) 5 4 0 1 6:4 12 5. Лудогорец (Разград) 4 3 1 0 12:2 10 6. Славия (София) 4 3 0 1 6:2 9 7. Арда (Кърджали) 6 3 0 3 6:7 9 8. Локомотив София 1929 5 2 2 1 7:3 8 9. Левски (София) 3 2 0 1 6:1 6 10. Хебър 1918 (Пазарджик) 6 2 0 4 4:9 6 11. Берое (Стара Загора) 6 1 2 3 5:11 5 12. Септември (София) 6 1 1 4 6:12 4 13. Ботев (Враца) 5 1 1 3 7:11 4 14. Пирин (Благоевград) 6 0 2 4 4:8 2 15. Ботев (Пловдив) 5 0 1 4 3:9 1 16. Спартак (Варна) 5 0 1 4 1:13 1