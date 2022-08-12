Черно море (Варна) откри кръга с победа над Пирин и излезе начело в efbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг на efbet Лига: Черно море (Варна) – Пирин (Благоевград) 1:0 По-късно днес: Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия (София) в събота, 18:45 ч: Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София) в събота, 21:00 ч: Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)

в неделя, 20:00 ч: ЦСКА-София - Септември (София)

в понеделник, 18:00 ч: Локомотив София 1929 - Локомотив (Пловдив) в понеделник, 20:30 ч: Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна) Лудогорец (Разград) - Левски (София) отложен Класиране:

1. Черно море (Варна) 5 4 0 1 5:1 12

2. Локомотив (Пловдив) 5 4 0 1 6:4 12 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 5 3 2 0 10:5 11 4. Лудогорец (Разград) 4 3 1 0 12:2 10 5. ЦСКА-София 4 3 1 0 10:2 10 6. Арда (Кърджали) 5 3 0 2 6:6 9 7. Локомотив София 1929 5 2 2 1 7:3 8 8. Левски (София) 3 2 0 1 6:1 6 9. Славия (София) 3 2 0 1 3:2 6 10. Хебър 1918 (Пазарджик) 5 2 0 3 4:6 6 11. Берое (Стара Загора) 5 1 1 3 4:10 4 12. Септември (София) 5 1 1 3 6:11 4 13. Ботев (Враца) 5 1 1 3 7:11 4 14. Пирин (Благоевград) 6 0 2 4 4:8 2 15. Спартак (Варна) 5 0 1 4 1:13 1 16. Ботев (Пловдив) 4 0 0 4 2:8 0