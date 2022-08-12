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Черно море (Варна) откри кръга с победа над Пирин и излезе начело в efbet Лига

Атанас Василев
Черно море (Варна) откри кръга с победа над Пирин и излезе начело в efbet Лига
Черно море (Варна) откри кръга с победа над Пирин и излезе начело в efbet Лига
Варна,  
12.08.2022 20:22
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг на efbet Лига:
Черно море (Варна) – Пирин (Благоевград)         1:0

По-късно днес:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия (София)

в събота, 18:45 ч: Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)
в събота, 21:00 ч: Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)

в неделя, 20:00 ч: ЦСКА-София - Септември (София)

в понеделник, 18:00 ч: Локомотив София 1929 - Локомотив (Пловдив)
в понеделник, 20:30 ч: Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)
Лудогорец (Разград) - Левски (София)                 отложен

     Класиране:
 1. Черно море (Варна)            5    4   0   1    5:1    12     
 2. Локомотив (Пловдив)           5    4   0   1    6:4    12    
 3. ФК ЦСКА 1948 (София)          5    3   2   0   10:5    11    
 4. Лудогорец (Разград)           4    3   1   0   12:2    10    
 5. ЦСКА-София                    4    3   1   0   10:2    10    
 6. Арда (Кърджали)               5    3   0   2    6:6     9    
 7. Локомотив София 1929          5    2   2   1    7:3     8    
 8. Левски (София)                3    2   0   1    6:1     6    
 9. Славия (София)                3    2   0   1    3:2     6    
10. Хебър 1918 (Пазарджик)        5    2   0   3    4:6     6
11. Берое (Стара Загора)          5    1   1   3    4:10    4
12. Септември (София)             5    1   1   3    6:11    4
13. Ботев (Враца)                 5    1   1   3    7:11    4
14. Пирин (Благоевград)           6    0   2   4    4:8     2    
15. Спартак (Варна)               5    0   1   4    1:13    1
16. Ботев (Пловдив)               4    0   0   4    2:8     0  

/АВ/

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