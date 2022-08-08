Ивайло Чочев е начело в класирането при голмайсторите след петия кръг в елита

Полузащитникът на ЦСКА 1948 Ивайло Чочев оглави класирането при голмайсторите в българското първенство след 5-ия кръг.

Чочев реализира четири гола за победата над Ботев Враца с 5:2 и с шест попадения е начело при реализаторите.

Класиране при голмайсторите в Първа лига след 5-ия кръг:

6 гола:

Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

5 гола:

Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

4 гола:

Брайън Переа (Ботев Враца)

Димитър Митков (Локомотив София)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

3 гола:

Абубакар Тунгара (Берое)

Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)

Бърнард Текпетей (Лудогорец)

Каули Оливейра (Лудогорец)

2 гола:

Ласана Н'Диайе (Арда)

Мартин Секулич (Ботев Пловдив)

Билал Бари (Левски)

Филип Кръстев (Левски)

Преслав Боруков (Локомотив Пловдив)

Игор Тиаго (Лудогорец)

Преслав Йорданов (Пирин)

Атанас Кабов (Септември)

Симеон Александров (Септември)

Октай Хамдиев (Хебър 1918)

Брайън Морено (ЦСКА-София)

1 гол:

Иван Тилев (Арда)

Лъчезар Котев (Арда)

Ел Мами Тета (Арда)

Христо Иванов (Арда)

Стив Траоре (Берое)

Мартин Кавдански (Ботев Враца)

Жан-Пиер да Силва (Ботев Враца)

Мирослав Маринов (Ботев Враца)

Роналдо (Левски)

Марин Петков (Левски)

Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)

Илия Димитров (Локомотив София)

Карлос Франса (Локомотив София)

Димо Бакалов (Локомотив София)

Алекс Сантана (Лудогорец)

Пиерос Сотириу (Лудогорец)

Рик Джонатан (Лудогорец)

Сисиньо (Лудогорец)

Китан Василев (Пирин)

Станислав Костов (Пирин)

Реди Каса (Септември)

Йон Бакеро (Славия)

Радослав Кирилов (Славия)

Георги Бабалиев (Спартак Варна)

Тодор Чаворски (Хебър 1918)

Цветелин Тонев (Хебър 1918)

Асен Дончев (ЦСКА-София)

Иван Турицов (ЦСКА-София)

Дюкенс Назон (ЦСКА-София)

Виктор Попов (Черно море)

Матиас Курьор (Черно море)

Евгений Сердюк (Черно море)

Николай Златев (Черно море)

автоголове:

Милен Стоев (Арда) - в полза на Септември

Сами Ел Анаби (Спартак Варна) - в полза на Славия