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Локомотив София с категоричен успех срещу Септември

Мирослав Димитров
Локомотив София с категоричен успех срещу Септември
Локомотив София с категоричен успех срещу Септември
снимка: БТА
София,  
08.08.2022 20:24
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:

Септември - Локомотив 1929 (София)        - 0:3  
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)     - 20.45 ч

от неделя:
Левски - Пирин (Благоевград)              - 1:0

от събота:
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 0:2
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)                 - 5:2

от петък:
Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик)       - 0:1

отложени мачове:
Славия - Лудогорец (Разград)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

 1. ЦСКА 1948                 5  3 2 0  10:5 11 точки
 2. Лудогорец                 4  3 1 0  12:2 10 
 3. ЦСКА-София                4  3 1 0  10:2 10
 4. Черно море                4  3 0 1  4:1   9
 5. Арда                      4  3 0 1  6:5   9
 6. Локомотив Пловдив         4  3 0 1  5:4   9 
 7. Локомотив София           5  2 2 1  7:3   8
 8. Левски                    3  2 0 1  6:1   6
 9. Славия                    3  2 0 1  3:2   6
10. Хебър                     5  2 0 3  4:6   6 
11. Ботев Враца               5  1 1 3  7:11  4
12. Септември                 5  1 1 3  6:11  4   
13. Берое                     5  1 1 3  4:10  4  
14. Пирин                     5  0 2 3  4:7   2
15. Спартак Варна             5  0 1 4  1:11  1
16. Ботев Пловдив             4  0 0 4  2:8   0

/МД/

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