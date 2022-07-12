Подробно търсене

Никола Попов ще ръководи срещата от втория кръг на Първа лига между Лудогорец и Локомотив Пловдив

Ива Кръстева
Никола Попов ще ръководи срещата от втория кръг на Първа лига между Лудогорец и Локомотив Пловдив
Никола Попов ще ръководи срещата от втория кръг на Първа лига между Лудогорец и Локомотив Пловдив
снимка БТА
София,  
12.07.2022 20:18
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от втория кръг на ЕФБЕТ Първа лига:

15 юли, петък, 18:30 часа
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
15 юли, петък, 21:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Диян Христов Вълков
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
16 юли, събота, 18:30 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
16 юли, събота, 21:00 часа
ПФК Левски - Спартак Варна 1918
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
17 юли, неделя, 18:30 часа
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
17 юли, неделя, 21:00 часа
ФК Пирин АД - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
18 юли, понеделник, 18:30 часа
Хебър 1918 - ПФК Септември София
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
18 юли, понеделник, 20:45 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое Стара Загора
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

 

/ИК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:06 на 12.07.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация