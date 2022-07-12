Никола Попов ще ръководи срещата от втория кръг на Първа лига между Лудогорец и Локомотив Пловдив

site.btaНикола Попов ще ръководи срещата от втория кръг на Първа лига между Лудогорец и Локомотив Пловдив
Съдийски назначения за мачовете от втория кръг на ЕФБЕТ Първа лига:
15 юли, петък, 18:30 часа
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Георги Василев Йорданов
15 юли, петък, 21:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Радан Василев Мирянов
16 юли, събота, 18:30 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Йордан Костадинов Иванов
16 юли, събота, 21:00 часа
ПФК Левски - Спартак Варна 1918
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Николай Йорданов Колев
17 юли, неделя, 18:30 часа
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
17 юли, неделя, 21:00 часа
ФК Пирин АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Николай Георгиев Ангелов
18 юли, понеделник, 18:30 часа
Хебър 1918 - ПФК Септември София
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Георги Владимиров Игнатов
18 юли, понеделник, 20:45 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Йордан Динков Сталев
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ИК/
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