ЦСКА 1948 победи Левски

site.btaЦСКА 1948 победи Левски
Мачове от първия кръг в Първа футболна лига:
ЦСКА 1948 - Левски - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Георги Русев 52
червен картон: Стефан Цонков 45 (ЦСКА 1948)
Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Станислав Костов 13, 1:1 Преслав Боруков 42, 2:1 Бирсент Карагарен 61
от петък:
Ботев Пловдив - Хебър - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Цветелин Тонев 77а
Септември София - Лудогорец - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Алекс Сантана 11, 0:2 Каули Оливейра 55, 0:3 Пиерос Сотириу 79
червен картон: Кристиян Пешов 22 (Септември)
неделя:
Локомотив София - Черно море
ЦСКА-София - Арда Кърджали
понеделник:
Спартак Варна - Славия
Берое - Ботев Враца
/ХБ/
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