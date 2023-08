Кийт Ърбан и Кикс Брукс от "Брукс енд Дън" ще бъдат въведени в Залата на славата на текстописците в Нашвил

Звездите на кънтри музиката Кийт Ърбан и Кикс Брукс от дуета "Брукс енд Дън" ще бъдат въведени в Залата на славата на текстописците в Нашвил по-късно през годината, предаде Асошиейтед прес.

Сред избраните за въвеждане са също Кейси Бийтард и Дейвид Лий Мърфи в категорията за съвременни автори на песни, както и Рейф Ван Хой в категорията за ветерани.

Те ще бъдат официално въведени в Залата на славата на текстописците в Нашвил на 11 октомври на тържествена гала, която ще бъде организирана в градския Музикален център.

Австралиецът Кийт Ърбан е една от най-успешните звезди на съвременната кънтри музика, прославил се с хитове като "But For The Grace of God", "Who Wouldn't Wanna Be Me" и "Days Go By". Ърбан е носител на редица отличия, сред които четири награди "Грами".

Като автор на песни Кикс Брукс от "Брукс енд Дън" спомага за оформянето на емблематичното кънтри звучене на 90-те години на миналия век с парчета като номинираните за "Грами" "Brand New Man", "You're Gonna Miss Me When I'm Gone" и "Only in America".