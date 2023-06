Писателят Майкъл Роузен спечели наградата "ПЕН Пинтър" за 2023 г., съобщи в. "Гардиън".

Роузен е автор на повече от 200 книги за деца и възрастни. Наградата му е присъдена заради "безстрашната му работа, която представлява урок по човечност", се казва в обосновката на журито.

Официалното връчване на наградата ще бъде на церемония в Британската библиотека през октомври.

"ПЕН Пинтър" е учредена в памет на английския драматург Харолд Пинтър. Тя се връчва на писатели от Великобритания, Ирландия и Общността на нациите, които следват завета на Пинтър от Нобеловата му реч през 2005 г. - да показват "интелектуална решителност за дефиниране на истината за нашия живот и нашите общества".

Роузен ще сподели наградата с писателя, носител на Награда за смелост. Носителят на този приз се избира от кратък списък с чуждестранни автори, които активно защитават свободата на изразяване, често пъти с риск за живота си.

За мен е голяма чест да получа наградата "ПЕН Пинтър", каза Роузен. "Тя ни подсеща за много хора по цял свят, които са затворени, измъчвани или екзекутирани за това, че са били достатъчно смели да пишат за несправедливостта. Бихме могли да кажем, че такива наказания доказват написаното от авторите или показват слабостта на режимите, извършили тези жестокости. Болката и страданието обаче са реални и се случват в настоящето."

Сред книгите на Роузен е бестселърът от 1989 г. "Отидохме на лов за мечки"("We're Going on a Bear Hunt"), който е посветен на болката от смъртта на сина му. "Много видове любов" ("Many Different Kinds of Love") описва опита на Роузен с КОВИД-19, когато писателят е на крачка от смъртта.

Роузен пише за деца, отразявайки техните собствени светове, с чувство за хумор и игра на думи, каза членът на журито и председател на английския ПЕН клуб Рут Бортуик.

Освен Бортуик в журито на наградите са поетът Реймънд Антръбъс и писателят и театрален режисьор Амбър Маси-Бломфийлд. Антръбъс каза, че Роузен е лингвист, надарен хуманист и национално съкровище. Роузен има безспорно влияние върху английския език и литература, добави Антръбъс.

Майкъл Роузен е лауреат на награди за детска литература между 2007 и 2009 г. и е професор по детска литература в Лондонския университет.

"Майкъл Роузен е надарен с рядкото умение да описва сериозните неща от живота с усещане за радост, хумор и надежда, каза Маси-Бломфийлд. "Имаме повече нужда от такива автори", добави тя.

Сред награждаваните с "ПЕН Пинтър" в предходните години са Малори Блекман, която спечели наградата през 2022 г., Цици Дангарембга, Салман Рушди, Карол Ан Дъфи, Ханиф Курейши. Награда за смелост са получавали Каквенза Рукирабашаия - писател от Уганда, който попада в затвора и бива измъчван след излизането на дебютната му книга през 2020 г., и Амануел Асрат от Еритрея, който е арестуван за критики към правителството през 2001 г.