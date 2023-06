A to JazZ призовава към разделно събиране и екологична култура

Фестивалът A to JazZ минава под надслов Be green, please recycle (Бъди зелен, рециклирай) и призовава към мащабно разделно събиране, екологично придвижване и еко наздравици в новите фестивални чаши за многократна употреба, съобщават организаторите.

По думите им музикалното разнообразие ще е още по-голямо с новия, четвърти ден на 6 юли. Той представя международни шоукейс артисти пред професионална аудитория и публиката. Програмата е обогатена с арт зона, детски работилници, майсторски класове, музикалната конференция A to JazZ Talks, спортни активности и джем сешъни в „Топлоцентрала“.

„Посланието за красиво и стойностно преживяване по време на фестивала е все по-силно с отговорни действия в посока придвижване, консумиране и отпадъци. Топ локацията в Южен парк 2 позволява лесно достъпване с градски транспорт, пеша или с колело, за да забравим колите за цели четири дни, а за целта, организаторите предоставят специален велопаркинг. Мащабното разделно събиране тази година е наградено с въвеждането на фестивални чаши за многократна употреба, които се предоставят срещу депозит от щандовете за бира и са идеално допълнение към фестивалната визия. Те ще бъдат тествани пилотно тази година в избраните бар точки, а целта е постепенно и пълно елиминиране на еднократната пластмаса на събитието“, разказват организаторите.

„Истината е, че публиката прави фестивала. Тя е интелигентна, емоционална и отговорна и вече 12 години дава пример за градска фестивална култура. Ние само правим програмата и подреждаме едно красиво място за четири дни така, че да се чувстваме в България, както бихме се чувствали навсякъде другаде по света“, казва Петър Димитров, директор на A to JazZ.

Както писа БТА, дванадесетото издание на фестивала е от 6 до 9 юли в „Южен парк 2“.

/ДД