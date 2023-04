A to JazZ става четири дни с първия международен шоукейс за уърлд музика

Фестивалът за градска култура и музика A to JazZ добавя четвърти ден в тазгодишната си програма с първия международен шоукейс модул за уърлд музика от Европа, съобщават организаторите.

Дванадесетото издание е от 6 до 9 юли в „Южен парк 2“. Откриването е с концерт на осем групи от Белгия, Франция, Конго, Румъния, Унгария, Сърбия и Гърция, избрани от международно жури.

Специално за международната шоукейс програма у нас идват над 20 професионалисти от едни от най-значимите фестивали в Европа - програмни директори, букъри, журналисти и музикални критици.

Шоукейс модулът, на 6 юли, ще е на основната сцена и нощната сцена в „Топлоцентрала“.

„Заедно с 14 партньорски фестивала и организации, A to JazZ се присъедини към европейската шоукейс платформа за уърлд музика - Upbeat, за да подпомага развитието на музикалната сцена и изгряващите артисти у нас и в Европа“, разказва Петър Димитров, директор на фестивала.

“В рамките на месец общо 162 кандидати от 28 страни се бориха за осемте шоукейс слота, които ще открият дванадесетото издание на фестивала. Те бяха избрани от международно жури, съставено от представители на едни от най-значимите музикални събития в Европа”, допълва Димитров. Сред тях са Марина Помие от Sziget Festival Унгария, Боян Джорджевич от Todo Mundo Festival в Сърбия, Ула Новак от Off Festival и Pannonica Festival в Полша, Костадин Шурбановски от OFF Fest и Skopje Jazz Fest в Северна Македония и Петър Димитров от A to JazZ България. Всички те ще бъдат гости на тазгодишното издание.

Очакват се концерти от осемте селектирани групи. Това са Ephemere от Унгария, които печелят национално и международно признание със стила си, базиран на джаз и шансон с латино атмосфера. Момчетата от Duckshell идват от Бразилия, Унгария и Румъния. Сръбското дуо Alice in WonderBand обединява музика, театър, танц и акробатика, използвайки тялото като ритмичен инструмент. Tumbe връща към живот древната музика на румънския фолклор чрез джаз фюжън, а водени от страстта към ритми и звуци, белгийското трио Hands in Motion комбинира акустични инструменти с електронни ефекти. Гръцкият квартет Argalios базира своето творчество на импровизация, вдъхновена от народната музика и поезия, въвличайки аудиторията в споделено емоционално преживяване. Два мощни женски гласа - Фани Файар от Конго и Гергана Димитрова, Belonoga, от България, затварят осморката. „Гласът от река Конго” черпи вдъхновение от африканските си корени, добавяйки поп, фънк, рок, джаз и соул елементи в еклектично изпълнение. Belonoga е позната от „Мистерията на българските гласове“ и „Ева квартет“.

/ДД