Тина Търнър почина на 83 години, съобщи неин представител

Кралицата на рокендрола Тина Търнър почина на 83 години, съобщи нейна говорителка, цитирана от Ройтерс.

Търнър е починала след дълго заболяване в Кузнахт, близо до Цюрих в Швейцария, поясни нейната говорителка.

Кариерата на огнената певица започна през 50-те години на миналия век, в ранните години на рокендрола. През годините Тина Търнър се превърна в истински феномен, завладял света с парчетата, като "What's Love Got to Do with It", които превзеха класациите.

Тина Търнър ще остане в съзнанието на хората с буйната си грива, тесните дънки, късите поли, високите токчета и най-вече с вкуса си към музикални експерименти и затрогващи балади. Тя бе известна с прозвището "Кралица на рокендрола" и получи 8 награди Грами, от които 6 през 80-те години. Сред хитовете й са "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" и "Better Be Good to Me".