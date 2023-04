Филмът "φ1.618" на Теодор Ушев е отличен със специалната награда на журито на Московския международен кинофестивал

Филмът на българския режисьор Теодор Ушев "φ1.618" получи специалната награда на журито на 45-ия Московски международен кинофестивал, предаде ТАСС.

"Всички заедно решихме да присъдим специалната награда на журито за филм, който наистина харесахме. Искаме да ви благодарим за оригиналността, за творческия риск и за това как се е получила“, каза колумбийският режисьор и сценарист Сиро Гера, който е член на журито.

Председател на журито е индийският кинорежисьор и продуцент Рахул Равел. Освен Гера членове са руските актьори Алексей Гусков и Светлана Иванова, както и казахстанската актриса Самал Еслямова. Президент на фестивала е Никита Михалков.

Голямата награда на форума "Златен Свети Георги" за най-добър филм спечели чилийско-аржентинската продукция "Трима братя" на режисьора Франсиско Папарейа.

Наградата "Сребърен Свети Георги" за най-добър режисьор получи мексиканецът Тонатию Гарсия за филма си "Черна луна".

Журито на 45-ия Московски международен кинофестивал даде наградата за най-добра актриса на японката Кахо Сето ("Drifting flowers, flowing days"). Боливийският актьор Фернандо Арсе ("The ones from below") получи приза за най-добра мъжка роля.

Тази вечер е церемонията за закриването на форума в кинотеатър "Русия".

45-ият Московски международен филмов фестивал започна на 20 април. Около 200 продукции от 60 държави бяха представени на форума.