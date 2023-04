Леонардо Ди Каприо свидетелства по дело за финансови престъпления срещу рапър от "Фюджийс"

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо свидетелства по делото срещу бившия рапър от "Фюджийс" Прас Мишел, обвинен в заговор за превод на средства от малайзийски фонд към кандидатпрезидентската кампания на Барак Обама в САЩ през 2012 г., съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Според прокуратурата Мишел е участвал в заговор с малайзийския бизнесмен Джо Лоу за трансфер на средства от малайзийския държавен фонд 1MDB към кампанията на Обама чрез отделни донори. Обвинението твърди, че около 100 милиона щатски долара са преведени чрез Мишел, който е на 50 години, от Ню Йорк. Той твърди, че е невинен. Делото започна в Ню Йорк в четвъртък.

Рапърът е съосновател на влиятелната през 90-те години на миналия век хип-хоп група "Фюджийс" заедно с Лорин Хил и Уайклиф Жан, известна с хитовете си "Ready or Not" и кавъра "Killing Me Softly With His Song".

Ди Каприо бе призован като свидетел по делото заради връзките си с малайзийския бизнесмен, за когото се смята, че е архитект на скандала. Той също е с предявено обвинение в САЩ, но се укрива. Според прокуратурата малайзийският финансист е използвал фонда 1MDB, за да поддържа екстравагантен начин на живот, привличащ знаменитости. Смята се, че той е отклонил средства, за да закупи имоти в Бевърли Хилс и Манхатън, суперяхта, частен самолет. Със средства от фонда са организирани разточителни тържества за рождени дни на Джо Лоу с участие на Джейми Фокс, Крис Браун, Лудакрис, Бъста Раймс и Фарел Уилямс. Бритни Спиърс пък изскочила от тортата за рожденика.

Ди Каприо, срещу когото няма обвинения, познава Мишел от 90-те години на миналия век, както и финансиста Джо Лоу от години. Носителят на "Оскар" каза в съда, че се е запознал и сприятелил с Джо Лоу на парти за рожден в Лас Вегас през 2010 г. Финансистът правил подаръци на актьора, които той впоследствие върнал. Сред тях била картина на Пикасо, оценена на 3,2 милиона щатски долара и колаж на Баскиа за над девет милиона щатски долара. Джо Лоу бил сред редовните дарители за благотворителната фондация на Ди Каприо.

Звездата от "Титаник" редовно бил канен от Джо Лоу "на яхти, в нощни клубове" заедно с други знаменитости, често сред тях бил и Прас Мишел. За новогодишно парти малайзиецът наел самолет, с който гостите му от шоубизнеса да пътуват до Австралия и да се върнат в САЩ, за да посрещнат новата година два пъти.

Веднъж Джо Лоу "спомена мимоходом, че иска да направи голямо дарение за Демократическата партия", каза Леонардо ди Каприо в съда. Той спомена "20 до 30 милиона долара. Казах му: Еха, това са много пари".

Това са част от средствата, преведени чрез Прас Мишел според прокуратурата. Той е обвинен, че е превел дарение за кампанията на Барак Обама, прикривайки произхода на парите.

Със средства от държавния фонд Джо Лоу финансирал продукцията "Вълкът от Уолстрийт" на Мартин Скорсезе с Леонадро ди Каприо в главната роля. Актьорът каза в съда, че екипът му и студиото проучили Лоу преди инвестицията му и установили, че той е "легитимен бизнесмен, който иска да инвестира във филма". Сред продуцентите на филма е Риза Азиз, доведен син на тогавашния премиер на Малайзия Наджиб Разак.

Разак оглавява държавния фонд 1MDB при създаването му през 2009 г. с цел насърчаване на чуждите инвестиции. Скоро обаче фондът натрупва 12 милиарда щатски долара дълг и се озовава в епицентъра на международен корупционен скандал. Според Министерство на правосъдието на САЩ повече от половината от 8-те милиарда долара, набрани на фондовия пазар, били откраднати. Според следователи Наджиб Разак ползва стотици милиони от фонда за предизборната си кампания, подкупва политици и уволнява главния прокурор на страната, защото го разследва. През 2018 г. Наджиб Разак и партията му са отстранени от властта на избори. През 2020 г. той е признат за виновен за корупция и е осъден на 12 години затвор.

През 2020 г. банка "Голдман Сакс" признава ролята си в измамната схема и плаща 2,3 милиарда долара обезщетение в рамките на споразумение с правителството на САЩ. Отделно банката сключва споразумение с правителството на Малайзия за 3,9 милиарда щатски долара обезщетение.

Предприемачът Елиът Бройди, сред водещите фигури в набирането на средства за Републиканската партия на САЩ и за бившия президент Доналд Тръмп, бе обвинен, че е водил незаконна лобистка кампания в полза на Джо Лоу с цел прекратяване на разследването в САЩ за източването на фонда 1MDB. Бройди се призна за виновен, но бе помилван от президента Доналд Тръмп и се размина с присъда.