Италианският поп певец Марко Менгони спечели голямата награда на фестивала в Сан Ремо с песента "Due Vite" ("Два живота"), съобщава телевизия "РАИ Уно".

Менгони бе сочен за фаворит още от началото на фестивала. Той получи и наградата на името на "Джанкарло Бигаци" за най-добра композиция, присъждана от оркестъра на фестивала. Менгони спечели и надпреварата за най-добър кавър в петък вечерта, когато заедно с британския госпъл хор "Киндъм" той изпълни кавър на "Let It Be".

При приемането на наградата Менгони каза, че я посвещава на всички жени, които също са участвали в надпреварата на фестивала.

От второ до пето място във фестивала се класираха все мъже. На второ място остана Лаца с "Cenere" ("Пепел"). А на трето място остана Мистър Рейн с "Supereroi" ("Супергерой").

Челната петорка се оформи от изпълнителите Ултимо и Тананай, съответно с песните "Аlba" ("Зора") и "Tango" ("Танго").

Наградата на критиката на името на Мия Мартини получи дуетът "Колапеше и Димартино" за "Splash" ("Плисък"). Същата песен грабна и наградата "Лучо Дала" на прес залата на фестивала.

А наградата за най-добър текст на името на Серджо Бардоти отиде при дуета "Кома Козе" за "L'Addio" ("Сбогуването").

Двадесет и осем песни се бореха за голямото отличие на фестивала.

Менгони е роден на 25 декември 1988 г. Става известен, след като печели риалити формата "Екс Фактор" през 2009 г. През 2013 г. той печели фестивала в Сан Ремо с песента "L'essenziale" ("Същественото").

Пее обичайно балади, но в определен период от кариерата си залага и на динамичната танцувална музика и привлича по-млади почитатели. Има седем студийни албума. Печелил е на два пъти и европейската награда на Ем Ти Ви за най-добър италиански изпълнител.

Песента, с която Менгони победи сега във фестивала, е посветена на непознатото в любовта и на изолираността на влюбените от околния свят, но обрисува и моменти на апокалиптична празнота и на експлодираща луна.

Съводещи на последната фестивална вечер бяха Киара Ферани и Джани Моранди. А сред специалните гости бяха "Депеш мод", Орнела Ванони и Джино Паоли. Джани Моранди отдаде и специална почит на Лучо Дала.

За финалната вечер Ферани бе избрала няколко тоалета на "Скиапарели", съчетани с масивни златни бижута. Сред тоалетите се откроиха дълга черна кадифена рокля с дълбоко деколте и синя копринена рокля със златисто бюстие, наподобяващо броня.

Малко преди да бъде обявен победителят, водещият на феста Амадеус прочете послание от президента на Украйна Володимир Зеленски. В него той покани победителя на фестивала да дойде в Киев в деня на победата на Украйна срещу Русия. Предвидено бе Зеленски да се включи в Сан Ремо с видеообръщение, но заради протести от страна на различни политически сили, се стигна до негово писмено изявление.

В посланието си Зеленски припомни колко хубав е фестивалът в Сан Ремо и нарече музиката едно от най-добрите творения на човешката цивилизация. Но после припомни, че човечеството не винаги създава хубави неща и че в неговата страна сега се чува стрелба и експлозии. После обаче Зеленски допълни, че Украйна със сигурност ще победи в тази война. Ще спечели заедно със свободния свят, ще спечели благодарение на гласа на свободата, на демокрацията и на културата, допълни той. След това Зеленски благодари на италианския народ и на неговите лидери за подкрепата за Украйна. Той припомни и жертвите на украинските защитници и каза, че стотина песни са посветени на победата на украинците във войната. Накрая Зеленски изрази надежда, че един ден всички заедно ще изслушат победоносната песен на Украйна.

След изявлението на Зеленски на сцената на фестивала излезе украинската група "Антитила", пяла вече с Ед Шийран и Боно от "Ю2". Тя изпълни парче, озаглавено "Крепостта Бахмут", посветено на украинския град, в който сега се водят ожесточени сражения между украинските и руските сили.