Бони Райт печели "Грами" за песен на годината с "Just Like That"

Американската изпълнителка Бони Райт спечели наградата "Грами" за песен на годината за парчето "Just Like That", съобщи Франс прес.

За наградата за песен на годината, която се присъжда за авторство, се съревноваваха още създателите на "About Damn Time" на Лизо, "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Bad Habit" на Стив Лейси, "Break My Soul" на Бионсе, "Easy On Me" на Адел, "God Did" на диджей Калед, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар.