С албума "Rush!" италианската група "Монескин" показа, че владее изкуството на провокацията

Италианската рок банда „Монескин” знае как да превърне всяко едно събитие в сензация.

В края на миналата година групата обяви, че на 20 януари ще се появи третият й студиен албум, озаглавен “Rush!” Още тогава стана ясно, че в него ще има 17 парчета, 3 от които на италиански. Някои от тях, като “Mammamia” и „Supermodel”, бандата бе пуснала вече като сингли. Парчето „Gasoline”, което групата неизменно изпълняваше по време на концертите си миналата година, се превърна бързо в силен протестен химн срещу войната в Украйна и на няколко пъти след изпълнението му вокалистът „Монескин” Дамиано Давид скандираше срещу конфликта и срещу руския президент Владимир Путин. Бунтарската песен „Kool Kids” бе представена на концерт в Мексико миналата година. На 7 октомври квартетът пусна и баладата си „The Loneliest”, която веднага превзе класациите в различни страни и се превърна в едно от най-слушаните парчета в „Спотифай”, докато клипът към нея породи невиждан интерес в „Ютюб”. На 17 декември „Монескин” пусна парче-изненада за феновете си – една от трите песни в новия албум - „La Fine”. А на 13 януари, седмица преди премиерата на албума, се състоя и премиерата на сингъла „Gossip”, в който „Монескин” си партнират с Том Морело, китариста на групата „Рейдж Агейнст дъ Машин”. Клипът към парчето се превърна в истинска сензация, първо защото в него Дамиано се явява чисто гол и второ, защото бе възприет като критика под формата на разюздана бутафория на всичко, свързано със светското общество и архитектурата, на която се гради славата му, а именно клюките.

По този начин феновете и музикалните критици бяха добре подготвени за премиерата на новия албум на групата. Но „Монескин” не спряха дотук.

В началото на годината Дамиано реши да се раздели с дългата си коса и се обръсна, като увековечи процедурата по драстичната смяна на визията във видео, публикувано в социалните мрежи. На 8 януари Дамиано отпразнува с пищно парти 24-ия си рожден ден. Но на тържеството липсваше китаристката Виктория Де Анджелис. Случайно или не, това породи огромна шумотевица в италианските медии. Заговори се, че годеницата на Дамиано – инфлуенсърката и поетеса Джорджа Солери, ревнувала от Виктория и не я искала на тържеството. Феновете на бандата бяха възмутени от това държание на „Кралица Джорджа”, както те нарекоха иронично Солери. Вярно или не, този слух накара още повече да се заговори за „Монескин”. Малко след това Дамиано рекламира с гол пост в социалните мрежи появата на новия хит „Gossip”. А по същото време китаристът Томас Раджи изненада феновете с видео в социалните мрежи с виртуозно негово изпълнение на „Сватбения марш”, който той изсвири на терасата на Капитолийския хълм в Рим. „Кой се жени?”, запитаха се тогава и феновете на „Монескин, и италианските медии. Дали това не е Виктория, която липсваше от партито на Дамиано, или пък са Дамиано и Джорджа Солери? – това бяха въпросите, които се задаваха дни наред. Междувременно Дамиано постна емотикон на църква в страницата на „Монескин” във Фейсбук и към него добави датата 19 януари, което предвещаваше нещо интересно. Групата обяви и, че няма да организира пресконференция за представянето на новия си албум, което пък породи въпроса дали бандата не се е опиянила или възгордяла от успеха си, щом не иска да общува вече с медиите по традиционния начин.

Всичко това подгря атмосферата за премиерата на новия албум на „Монескин”.

На 19 януари, в навечерието на премиерата, феновете на италианския квартет не останаха разочаровани. Във внушителния римски дворец – Палацо Бранкачи, известен като подходящо място за сватбени тържества – четиримата от „Монескин” организираха символична сватба-представяне на албума “Rush!”. На партито Виктория Де Анджелис и барабанистът Етан Торкио бяха дегизирани като булки, а Дамиано Давид и Томас Раджи - като младоженци. Всеки един от тях пристигна за тържеството с бял кабриолет. В балната зала на палацото, украсена с много цветя и свещи, Виктория „се омъжи” за Томас, а Етан - за Дамиано. После четиримата от „Монескин” размениха любовни целувки. Квартетът заяви, че по този начин е искал да се врече във вярност на рокендрола. А обетът за вричане във вярност бе прочетен от бившия творчески директор на „Гучи” Алесандро Микеле, когото „Монескин” вече имат навика да канят на свои промоционални изяви. Партито, на което присъстваха много видни гости, продължи с музика, танци и шампанско, както и с хвърляне на сватбени букети и с разрязване на многоетажна черна сватбена торта, декорирана с червени рози, на която пишеше „Cпотифай”. Кадри от щастливото събитие бяха качени в акаунта на „Монескин” във Фейсбук.

Ден след това “Rush!” бе пуснат в продажба и се завъртя в социалните платформи. 17-те парчета от албума бяха пуснати и в официалния канал на „Монескин” в Ютюб. Редица италиански и западни издания пък побързаха да анализират новата продукция на италианската банда. Според италианския „Фолио” новият албум слага край на епохата на невинността за групата и чрез него сега тя ще трябва да се наложи като зряла рок банда. Британският „Индипендънт” дефинира новия албум на „Монескин” като заразяващ и отбелязва, че чрез него групата става още по-привлекателна за музикалната аудитория. Британският „Гардиън” отбелязва, че новият албум доказва, че италианският квартет умее ловко да вплита в новата си продукция разнородни рок влияния и да създаде от всичко това една заразяваща с енергия музика.

Италианското издание на сп. „Ролинг стоунс” отбелязва, че това е първият студиен албум на групата, след като тя се превърна в световна сензация през 2021 г. В статията музикалният критик Клаудио Тодеско препоръчва обаче новият албум да не се възприема прекалено сериозно и да не се анализира прекалено рационално, защото тогава човек ще започне да критикува липсата на оригинален музикален изказ и недостига на креативност на високо равнище. Ако обаче човек погледне с по-голяма лекота на този албум, то в него той ще открие иронична критика на света на шоубизнеса, изтъкан от привидности, повърхностни емоции и клюки. В този свят групата се е потопила през последните години на успеха си и албумът е по някакъв начин и разказ за преживяното от нея през призмата на хумора, коментира анализаторът. Корицата на албума, на която четиримата от „Монекин” лежат на земята и гледат под полата на момиче, което ги прескача, също трябва да се възприема иронично, като „надникване под полата на шоубизнеса”, коментира музикалният критик Клаудио Тодеско. Освен това чрез новия албум бандата представя и своята визия за рокендрола, а именно - че той трябва да се възприема като живо тяло с всички негови качества и дефекти, а не като съвършен труп, за който трябва да се полагат грижи, допълва авторът на публикацията.

Британският „Клаш” определя албума „Rush!” като изчерпателен и изтощаващ от енергия, като крещящо напомняне за това колко развлекателен може да бъде рокендролът. Британският „Керанг” посочва, че чрез албума бандата е показала, че не може да бъде спряна и че залага на младежкия ентусиазъм и на пламенната ексцентричност, отвела ги до успеха.

Единствената критика дойде от журналиста Спенсър Корнхабър от американското издание „Атлантик”, който дефинира песните в новия албум на „Монескин” като рециклиране на старите успехи и като посредствени. „Това ли е бандата, която трябва да спаси рокендрола?”, пита Корнхабър в язвителната си публикация, която е в пълен контраст със статията в „Лос Анджелис таймс”, определяща „Монескин” като предпочитаната рок банда на американците.

Но всеки има право на мнение и като оставим настрана критиците, прослушването на албума показва следното - „Supermodel”, „Bla Bla Bla”, „Feel”, „Mammamia” и „Gossip” обръщат всичко на шега, от любовта до славата, „Own My Mind”, „Don’t Wanna Sleep”, „Kool Kids” и „La Fine” напомнят много добре защо „Монескин” през 2021 г. спечелиха с песента „Zitti e buoni” фестивала в Сан Ремо и Евровизия. „Baby Said” е изненадващо танцувална, „Read Your Diary” и „Mark Chapman” (едно от трите парчета на италиански, носещо името на убиеца на Джон Ленън и разказващо за преследвач на знаменитост) са енергизиращи, докато “Timezone” и “Il Dono Della Vita” са успокояващи рок балади, които поставят акцента върху странния дрезгав глас на Дамиано Давид, но нямат мощната разтърсваща сила на другите две рокбалади в албума – “The Loneliest” и “If Not for You”, съизмерима единствено със земетръсното звучене на „Gasoline”.

А още същата вечер след премиерата на „Rush!” стана ясно и, че „Монескин” ще се завърнат на сцената на фестивала в Сан Ремо, откъдето тръгна и световният им успех преди две години. Творческият директор на фестивала Амадеус обяви, че е поканил бандата да пее в третата вечер на фестивала, започващ на 7 февруари. Групата беше и сред почетните гости в миналогодишното издание на феста.