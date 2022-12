Албумите на 2022 г.

Изминаващата година беше трудна за музикантите заради пандемията от КОВИД-19, но през нея се завърнаха концертите и турнетата. Легенди като Кендрик Ламар и звезди като Бионсе използваха принудителния престой у дома, за да подготвят нови албуми след продължителна пауза. Много от новите издания се стремят да се справят с ограниченията на тези необичайни времена. Дори Хари Стайлс пее за удобствата на дома. Други, като Кендрик Ламар, се самоанализират. Темата как да постигнеш равновесие е много разпространена. Музиката обаче напомня и за радостта от живота.

Бионсе издаде седмия си солов албум "Renaissance" ( Възраждане) през юли и навлезе с него в денс музиката. Тя сподели в социалните мрежи, че това е творчески проект, родил се от необходимостта от бягство, от свобода през пандемията. Той е проникнат от чувство за освобождаване. "Renaissance" е постижение на много нива и демонстрация на изключително вокално майсторство. Той донесе на Бионсе водещ брой – девет номинации за наградите "Грами", като три от тях са в най-престижните категории за песен, запис и албум на годината. Така тя изравни рекорда от 88 номинации за "Грами" на съпруга си Джей-Зи.

Лауреатът на награда "Пулицър" Кендрик Ламар е с осем номинации за "Грами" за албума "Mr Morale and the Big Steppers". Петият му студиен опус може да не е шедьовър като "Good Kid", "To Pimp a Butterfly" и "DAMN", но е богат портрет на творец в криза. В него Кендрик Ламар се движи сред напрежение в семейството, тревога от пандемията, лицемерие и тежестта на очакванията към него, и с лекота смесва рап, фънк, соул и диско мотиви в характерната си поетика.

Пуерториканецът Бед Бъни също получи номинация за албум на годината на наградите "Грами" за "Un Verano Sin Ti", издаден през май. Той обаче ще бъде запомнен тази година с доминацията си в американската класация за албуми "Билборд 200". Бед Бъни зае първото място в нея още с излизането на "Un Verano Sin Ti" през май и го задържа 13 непоследователни седмици – най много от 2016 г., когато това постигна Дрейк с "View". "Un Verano Sin Ti" остана толкова популярен в САЩ, че запази първото си или второ място 24 седмици. За първи път в историята на класацията албум се задържа на тези места шест месеца. Съвсем логично "Un Verano Sin Ti" стана и албум на годината на "Билборд". Бед Бъни спечели и наградата за изпълнител на годината на "Епъл мюзик" до голяма степен благодарение на този албум. Той е най-стриймваният на музикалния гигант за 2022 г. и най-успешният в него за всички времена.

Във Великобритания албум на годината стана "Mr Morale and the Big Steppers" на Кендрик Ламар според класация на Радио 1 на Би Би Си.

Рекордът на 2022 г. обаче принадлежи на Тейлър Суифт и албума й "Midnights". Той предизвика срив в "Спотифай" с излизането си през октомври и счупи рекорда за най-слушан албум за един ден. Десет песни от албума достигнаха първите десет места в класацията на "Хот 100" на "Билборд", което е първият подобен случай.

Когато издаде албума си "Honestly, Nevermind" през юни, Дрейк също постави рекорд, но в Епъл мюзик - за най-много стриймвания в първия ден за денс албум, като го направи само за един час. Той обаче не успя да повтори с него постижението си от 2021 г., когато стана първият изпълнител с девет сингъла в топ 10 на класацията "Хот 100" на "Билборд".

През 2022 г. албуми издадоха също Хари Стайлс ("Harry’s House"), Уикенд ("Dawn FM"), Лизо ("Special"), Росалия ("Motomami"), Миранда Ламбърт ("Palomino"), Стив Лейси ("Gemini Rights") и много други. Едно от основните постижения за изминалите месеци е, че албумът още е жив и устоява на стрийминг платформите като форма на изкуство.