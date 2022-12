Рони Търнър, синът на Айк и Тина Търнър, е починал от усложнения от рак на дебелото черво в последен стадий

Музикантът Рони Търнър, най-малкият син на Айк и Тина Търнър, е починал от усложнения от метастатичен карцином на дебелото черво, съобщи ДПА, позовавайки се на службата по съдебна медицина на окръг Лос Анджелис, цитирана от И!Нюз.

Търнър почина на 8 декември на 62-годишна възраст.

Рони Търнър, чиято смърт беше обявена за естествена, освен от рак на дебелото черво, е страдал и от атеросклеротично сърдечносъдово заболяване, съобщават от службата.

Рони участва в биографичния филм "What's Love Got to Do with It" от 1993 г. за музикалното наследство на майка му, за която е известно, че е малтретирана по време на брака си с Айк Търнър.

Айк почина на 76 години на 12 декември 2007 г.

След кончината на сина си Рони 83-годишната Тина Търнър изрази скръбта си в Инстаграм. Певицата написа, че той е напуснал този свят твърде рано.

Почит към Рони Търнър отдаде и съпругата му Афида, която ще го помни като "истински ангел" и неин "най-добър приятел".

През 2018 г. Тина Търнър загуби най-големия си син Крейг, който сложи край на живота си. Негов баща беше покойният музикант Реймънд Хил.