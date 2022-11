Фенове и критици са разделени за новия албум "Faith in the Future" на Луи Томлинсън

Фенове и критици посрещнаха различно втория албум на Луи Томлинсън. Тези, които го обичат още от времето на група "Уан дайрекшън", не могат да му се наслушат, докато специалистите са доста сдържани и не пропускат недостатъците.

Похвалите на феновете в Туитър и Ютюб са безбройни и мнозина отбелязват колко се е развил.

"Това момче издава втори албум #Faith in the Future и толкова се гордеем", пише един от тях.

Друг го нарича "майстор", припомня времето с "Уан дайрекшън" и го хвали как композиторските му умения се открояват, макар и текстовете му да не са толкова силни.

Критиката обаче е по-хладна. "Звездата от "Уан дайрекшън" се губи в море от влияния", пише в. "Гардиън", а заключението е, че Томлинсън вероятно е попаднал на правилното си звучене, но още няма посока.

И други, сред които посветеният на изкуството сайт Уайнау, отбелязват, че изпълнителят още не може да намери себе си.

Има и по-благосклонни. "Уверена стъпка напред", пише музикалното издание "Ню мюзикъл експрес", като добавя, че Томлинсън е най-добър в новия си албум, когато се старае да не е под ничие влияние. Във "Faith in the Future" той е по-уверен.

Когато Луи Томлинсън започна соловата си кариера след "Уан дайрекшън", той предпочиташе денс-поп и издаде клубни сингли със Стив Аоки и Биби Рекса.

През 2020 г. излезе дебютният му самостоятелен албум "Walls", в който стилът беше повече като на братя Галахър. Втората му продукция се отдалечава от тези влияния и Томлинсън експериментира, вместо да имитира идолите си. Често обаче влиянието им прозира. "Bigger than Me" напомня за "Сноу патроу", "Out of the System" съчетава стила на "Арктик мънкис" с лятна еуфория. Томлинсън предлага и диско химни като "Face the Music" и "Silver Tongues". Втората започва вяло, но бързо прелива от енергия. Тя е и сред любимите на феновете парчета. В "Common People" певецът сякаш се идентифицира със слушателите си. "All the Time" е с меки синтезатори и приглушен вокал.

Албумът "Faith in the Future" зае с излизането си първо място в британската класация и пето в американската "Билборд 200". Във Великобритания Томлинсън се пребори с Брус Спрингстийн. В САЩ обаче го изместиха Тейлър Суифт, Дрейк и 21 Савидж, Бед Бъни и Лил Бейби. Тази седмица той е на второ място в класацията за традиционна продажба на албуми в САЩ. Преди него е само Тейлър Суифт с "Midnights".

Луи Томлинсън е на 30 години. Кариерата си започва в телевизионни филми. През 2010 г. участва в конкурса "X Factor". Елиминиран е като солов певец, но го включват в група с още четирима състезатели. Така се появява "Уан дайрекшън". Тя се превръща в момчешката група с най-големи продажби за всички времена.

За Томлинсън казват, че е най-добрият композитор в нея. През 2016 г. обаче "Уан дайрекшън" се разпада. През декември същата година Томлинсън издава дебютният си самостоятелен сингъл "Just Hold On", който достига второ място в британската класация.