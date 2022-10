Сам Смит и Ким Петрас застанаха начело на класацията на “Билборд” за сингли с "Unholy", съобщи сайтът на изданието.

Те успяха да стигнат върха, след като две седмици бяха на втора позиция. За първи път Сам Смит, както и Ким Петрас застават начело на подреждането Хот 100 на “Билборд”.

Британският изпълнител е за 20-и път със свой сингъл в чарта, а Петрас дебютира с "Unholy". Сам Смит досега е успявал да се изкачи до второто място, постигайки това с парчето "Stay With Me" през 2014 г.

Досегашният първенец в подреждането Стив Лейси слезе на второ място с "Bad Habit" от албума си "Gemini Rights", излязъл на пазара в края на месец юли. Лейси е продуцент и съавтор на "Bad Habit".

Хари Стайлс с "As It Was" запазва третата си позиция, след като сингълът оглавяваше Хот 100 на “Билборд” 15 непоследователни седмици след дебюта си през април.

Четвъртото място в подреждането е за Лил Бейби с парчето “California Breeze”. Изпълнителят дебютира тази седмица в чарта, като успя да влезе в топ 10 на класацията с три сингъла от новия си албум “It’s Only Me”, който е начело на Билборд 200. Освен “California Breeze”, в първата десетка са също "Forever" и "Real Spill", съответно на осма и десета позиция.

В челната петица на Хот 100 са рапърите Пост Малоун и Доджа Кет с "I Like You (A Happier Song)". Хитът слиза една позиция надолу от миналата седмица.