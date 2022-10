Рапърът Бед Бъни отбеляза ново постижение в класацията на "Билборд" за албуми

Пуерториканският рапър, певец, автор на песни, продуцент, професионален кечист и актьор Бед Бъни изравни постижението на Дрейк и саундтрака към анимацията "Замръзналото кралство" за най-много седмици, прекарани начело в класацията Билборд 200 за албуми през последните 10 години, съобщи сайтът на изданието.

Запазвайки първенството си с 84 000 продадени еквивалентни единици от албума "Un Verano Sin Ti" за периода на отчитане, Бед Бъни отбелязва общо 13 непоследователни седмици на върха в чарта. Така той изравнява постижението на канадския рапър Дрейк с "Views" (май-октомври 2016) и саундтрака към хитовата анимация "Замръзналото кралство" (януари-май 2014) за най-много седмици начело в класацията през последното десетилетие.

Последният албум, прекарал повече непоследователни седмици на първа позиция в класацията Билборд 200 - 24 (март 2011 -юни 2012), е "21" на британската певица Адел.

Второ място в чарта заема групата "Слипнот" с 59 000 продадени еквивалентни единици от тавата "The End, So Far". Това е шестият албум на американската метъл банда, който намира място в Топ 10 на Билборд 200.

Третата позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от кънтри певеца Морган Уолън с албума "Dangerous: The Double Album", от който за периода на отчитане са продадени 46 000 еквивалентни единици.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от певците Уикенд с компилацията "Highlights" (39 000 продадени еквивалентни единици) и Хари Стайлс с "Harry's House" (34 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Бионсе с "Renaissance", Зак Брайън с "American Heartbreak", Тайлър Чайлдърс с "Can I Take My Hounds to Heaven", Род Уейв с "Beautiful Mind" и Тори Ланес със "Sorry 4 What".