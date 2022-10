Продажбата на каталога с песни на "Пинк флойд" се бави заради вътрешни борби в групата

Продажбата на каталога с песни на "Пинк флойд" се бави заради разногласия в групата за данъците, структурата на сделката и позицията на Роджър Уотърс за войната в Украйна, съобщи Файненшъл таймс".

Музикалния каталог на "Пинк флойд" се оценява над 500 млн. долара. Той се смята за един от най-ценните активи, появили се на пазара. Интерес проявяват широк кръг инвеститори и музикални компании, сред които "Блекстоун", "Сони мюзик", "Уорнър мюзик".

Според няколко души, участвали в преговорите, тръжната процедура, която започна през май, е затънала в разпри и се е забавила с няколко месеца заради разногласия между членовете на групата за данъчната структура на сделката.

Уотърс живее в САЩ, докато останалите са във Великобритания. Неговите отношенията с Дейвид Гилмор са обтегнати от десетилетия, което прави споразумението за сложната финансова сделка трудно постижимо.

Един от участниците в търга заяви, че може би никога няма да успеят да сключат сделка, дори и да бъде избран купувач, тъй като групата не се нуждае от повод за разногласия. Затова и участниците в търга вече наричат консултанта, който се занимава с продажбата, "медиатор". Те все още се надяват да постигнат споразумение през следващите седмици и разговорите са активни, твърдят запознати с подробностите лица.

Уотърс заяви пред "Ролинг стоун" във вторник: "Това е ненужна война. . . Русия не трябваше да бъде окуражавана да нахлуе в Украйна, след като в продължение на 20 години се опитваше да я избегне, предлагайки дипломатически мерки на западните правителства."

Членовете на групата Гилмор и Ник Мейсън тази година издадоха нова песен в подкрепа на Украйна след нахлуването на Русия, като приходите от нея бяха насочени към украинската хуманитарна помощ. Гилмор заяви, че е разочарован от Уотърс.

Музикантите от "Пинк флойд" са над 70-годишни и искат да последват звезди като Боб Дилън и Брус Спрингстийн, които продадоха каталозите си с песни за стотици милиони долари, възползвайки се от нарастващото търсене от страна на инвеститорите на Уолстрийт.

Уотърс и Гилмор са в напрегнати отношения повече от четири десетилетия.

Каталогът с песни на групата включва хитове като "Money", "Comfortably Numb" и "Welcome to the Machine".