Брус Спрингстийн издава албум с кавъри на легенди в соул музиката, съобщава АП. Дискът ще бъде пуснат в продажба на 11 ноември.

Албумът носи името „Оцеляват само силните“ („Only the Strong Survive“). Включва кавъри на песни на „Фор топс“, „Темптейшънс“, „Сюприймс“, Франки Уилсън, Джими Ръфин.

„Исках да направя един албум, в който само пея“, казва Спрингстийн. Според изпълнителя това са големите имена в американската музика от 60-те и 70-те години и негово вдъхновение през годините.

Брус Спрингстийн често изпълнява соул кавъри на концертите си. Дискът излиза точно три месеца преди началото на турнето му с групата „И Стрийт бенд“.

Сред песните, избрани от Спрингстийн в албума, са „Nightshift“ на "Комодорс", „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore“ на „Уокър брадърс", „When She Was My Girl“ на "Фор Топс" и други. Соул легендата Сам Мур пее в две от песните в албума на Спрингстийн.

Името на албума, който включва 15 кавъра, е заглавие на песен на Джими Бътлър.