Медицинският университет в София е домакин на международна среща с представители на 12 университета от 11 страни

Медицинският университет (МУ) София е домакин на международна среща с представители на 12 водещи университети и институти от 11 страни от Централна и Източна Европа, на която ще бъдат обсъдени начините за подобряване на научноизследователската дейност. Срещата е по проекта "Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe", към програмата "Хоризонт Европа", съобщи пресцентърът на висшето училище.

"Обучението и подобряването на умения в управлението на проекти, осъществяването на стратегически партньорства и научно финансиране са ключови в постигането на крайната ни обща цел: повишаване на качеството на научната дейност и постигане на по-добри резултати", с тези думи ректорът на МУ-София академик Лъчезар Трайков приветства всички участници и откри конференцията на официална церемония в аула "Максима" на УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков".

Гости на кръглата маса, организирана в първия ден на събитието, бяха представители на Министерството на образованието и науката, на академичния състав на МУ-София, както и на научноизследователски институции от Централна и Източна Европа. На нея партньорите в консорциума обсъдиха възможностите за съвместна работа с цел повишаването на качеството на научноизследователската и проектна дейност.

Целта на проекта "Alliance for Life Science" е да се повиши нивото на професионално администриране и реализиране на научноизследователски проекти. В рамките на събитието са предвидени лекции за подобряване на кариерната политика, чрез обучение и изграждане на мрежи от следващо поколение лидери, модернизиране на институционалните кариерни системи и повишаване на компетентностите на специалистите по трансфер на технологии.