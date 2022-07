Певицата Джони Мичъл изнесе изненадващ концерт за първи път от 20 години

Известната канадска фолк певица Джони Мичъл, която от 2015 г. има здравословни проблеми заради разкъсана аневризма, изнесе изненадващ концерт на фестивала в Нюпорт, в източната част на САЩ - първия й пълен концерт от 20 години, съобщи АФП.

Певицата, която е на 78 години, свири и пя в дует с кънтри звездата Бранди Карлайл. Тя изпълни 13 песни, сред които някои от класическите си парчета, като "A Case of You" и "Both Sides Now", и зарадва публиката със соло на електрическа китара в "Just Like This Train".

Тази година тя вече се качи на сцената, когато й беше отдадена почит от други изпълнители в Лас Вегас по време на галата МюзиКеърс, предшестваща наградите "Грами". За първи път от 2002 г. обаче тя изнесе пълен концерт.

През 2015 г. Джони Мичъл беше парализирана частично заради разкъсана аневризма и известно време не можеше да говори.

Джони Мичъл е основна фигура в поколението на фолкрока от 60-те години на миналия век с хитове като "Big Yellow Taxi", "Both Sides, Now" и "Woodstock".