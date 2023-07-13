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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.07.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.07.2023
Снимка: БТА, архив
София ,  
13.07.2023 18:31
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19997

0.833354

Бразилски реал

BRL

10

3.63896

2.74804

Канадски долар

CAD

1

1.32923

0.752315

Швейцарски франк

CHF

1

2.02803

0.493089

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.4418

4.09534

Чешка крона

CZK

100

8.23438

12.1442

Датска крона

DKK

10

2.62446

3.81031

Британска лира

GBP

1

2.2861

0.437426

Хонконгски долар

HKD

10

2.23572

4.47283

Унгарски форинт

HUF

1000

5.21346

191.811

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16923

8552.64

Израелски шекел

ILS

10

4.8438

2.06449

Индийска рупия

INR

100

2.13068

46.9334

Исландска крона

ISK

100

1.3314

75.1089

Японска йена

JPY

100

1.26313

79.1684

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37864

725.353

Мексиканско песо

MXN

10

1.03347

9.67614

Малайзийски рингит

MYR

10

3.81402

2.62191

Норвежка крона

NOK

10

1.73882

5.75103

Новозеландски долар

NZD

1

1.11253

0.898852

Филипинско песо

PHP

100

3.21788

31.0764

Полска злота

PLN

10

4.41268

2.2662

Румънска лея

RON

10

3.95653

2.52747

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69924

5.88498

Сингапурски долар

SGD

1

1.32008

0.75753

Тайландски бат

THB

100

5.05814

19.7701

Турска лира

TRY

100

6.6871

14.9542

Щатски долар

USD

1

1.74909

0.571726

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.67524

10.3357

Злато (в трой унции)

XAU

1

3421.76

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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