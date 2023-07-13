Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19997
|
0.833354
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.63896
|
2.74804
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32923
|
0.752315
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.02803
|
0.493089
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.4418
|
4.09534
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.23438
|
12.1442
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62446
|
3.81031
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2861
|
0.437426
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.23572
|
4.47283
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.21346
|
191.811
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16923
|
8552.64
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.8438
|
2.06449
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.13068
|
46.9334
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3314
|
75.1089
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.26313
|
79.1684
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37864
|
725.353
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03347
|
9.67614
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.81402
|
2.62191
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.73882
|
5.75103
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11253
|
0.898852
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.21788
|
31.0764
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.41268
|
2.2662
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95653
|
2.52747
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69924
|
5.88498
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.32008
|
0.75753
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.05814
|
19.7701
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.6871
|
14.9542
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.74909
|
0.571726
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.67524
|
10.3357
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3421.76
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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