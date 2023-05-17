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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.05.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.05.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
17.05.2023 17:42
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20189

0.832023

Бразилски реал

BRL

10

3.64024

2.74707

Канадски долар

CAD

1

1.33878

0.746949

Швейцарски франк

CHF

1

2.0068

0.498306

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.58154

3.87366

Чешка крона

CZK

100

8.27619

12.0829

Датска крона

DKK

10

2.62612

3.8079

Британска лира

GBP

1

2.2508

0.444286

Хонконгски долар

HKD

10

2.30673

4.33514

Унгарски форинт

HUF

1000

5.26823

189.817

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21343

8241.1

Израелски шекел

ILS

10

4.95235

2.01924

Индийска рупия

INR

100

2.19293

45.6011

Исландска крона

ISK

100

1.28588

77.7678

Японска йена

JPY

100

1.31874

75.83

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.35026

740.598

Мексиканско песо

MXN

10

1.02672

9.73975

Малайзийски рингит

MYR

10

3.99141

2.50538

Норвежка крона

NOK

10

1.66745

5.99718

Новозеландски долар

NZD

1

1.12969

0.885199

Филипинско песо

PHP

100

3.2172

31.0829

Полска злота

PLN

10

4.33954

2.30439

Румънска лея

RON

10

3.94281

2.53626

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.727

5.79039

Сингапурски долар

SGD

1

1.34495

0.743522

Тайландски бат

THB

100

5.27093

18.972

Турска лира

TRY

100

9.14089

10.9399

Щатски долар

USD

1

1.8061

0.553679

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.36732

10.6754

Злато (в трой унции)

XAU

1

3571.21

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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