Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20189
|
0.832023
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.64024
|
2.74707
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33878
|
0.746949
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0068
|
0.498306
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.58154
|
3.87366
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.27619
|
12.0829
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62612
|
3.8079
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2508
|
0.444286
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30673
|
4.33514
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.26823
|
189.817
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21343
|
8241.1
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.95235
|
2.01924
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19293
|
45.6011
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28588
|
77.7678
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.31874
|
75.83
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.35026
|
740.598
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.02672
|
9.73975
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.99141
|
2.50538
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66745
|
5.99718
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.12969
|
0.885199
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.2172
|
31.0829
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.33954
|
2.30439
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94281
|
2.53626
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.727
|
5.79039
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34495
|
0.743522
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.27093
|
18.972
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.14089
|
10.9399
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8061
|
0.553679
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.36732
|
10.6754
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3571.21
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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