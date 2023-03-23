Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.03.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.03.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20418
|
0.830441
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.43158
|
2.91411
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31484
|
0.760549
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.96191
|
0.509707
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.63192
|
3.79951
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.2671
|
12.0961
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62591
|
3.8082
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2094
|
0.452612
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29031
|
4.36622
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.08338
|
196.72
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18891
|
8411.07
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.96769
|
2.01301
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18575
|
45.7509
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30476
|
76.6424
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.36896
|
73.0482
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.40084
|
713.857
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.6864
|
10.3238
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.0693
|
2.45743
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.73328
|
5.76941
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.12579
|
0.888265
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.30796
|
30.2301
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.17306
|
2.39632
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.973
|
2.51699
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.74285
|
5.73773
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35502
|
0.737996
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.26908
|
18.9786
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.44029
|
10.5929
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.7978
|
0.556235
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.88857
|
10.1127
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3551.32
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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