Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.22408
|
0.81694
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.48118
|
2.87259
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33331
|
0.750013
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97001
|
0.507612
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.65237
|
3.77021
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.15337
|
12.2649
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62704
|
3.80657
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2337
|
0.447688
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32732
|
4.29679
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.89925
|
204.113
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18871
|
8412.48
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.96921
|
2.01239
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21023
|
45.2442
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.38938
|
71.9745
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.39521
|
716.738
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.63449
|
10.3794
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.0682
|
2.45809
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.71249
|
5.83945
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.14336
|
0.874615
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.35586
|
29.7986
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.15736
|
2.40537
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9726
|
2.51724
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7531
|
5.70418
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36257
|
0.733907
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.35653
|
18.6688
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.59502
|
10.4221
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82498
|
0.547951
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.88487
|
10.1165
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3591.73
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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