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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2023
Снимка: Архив/БТА
София,  
20.03.2023 18:15
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.22408

0.81694

Бразилски реал

BRL

10

3.48118

2.87259

Канадски долар

CAD

1

1.33331

0.750013

Швейцарски франк

CHF

1

1.97001

0.507612

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.65237

3.77021

Чешка крона

CZK

100

8.15337

12.2649

Датска крона

DKK

10

2.62704

3.80657

Британска лира

GBP

1

2.2337

0.447688

Хонконгски долар

HKD

10

2.32732

4.29679

Унгарски форинт

HUF

1000

4.89925

204.113

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18871

8412.48

Израелски шекел

ILS

10

4.96921

2.01239

Индийска рупия

INR

100

2.21023

45.2442

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.38938

71.9745

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.39521

716.738

Мексиканско песо

MXN

100

9.63449

10.3794

Малайзийски рингит

MYR

10

4.0682

2.45809

Норвежка крона

NOK

10

1.71249

5.83945

Новозеландски долар

NZD

1

1.14336

0.874615

Филипинско песо

PHP

100

3.35586

29.7986

Полска злота

PLN

10

4.15736

2.40537

Румънска лея

RON

10

3.9726

2.51724

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7531

5.70418

Сингапурски долар

SGD

1

1.36257

0.733907

Тайландски бат

THB

100

5.35653

18.6688

Турска лира

TRY

100

9.59502

10.4221

Щатски долар

USD

1

1.82498

0.547951

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.88487

10.1165

Злато (в трой унции)

XAU

1

3591.73

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 18:26 на 20.03.2023 Новините от днес

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