Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.02.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.02.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.26911
|
0.787954
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.52072
|
2.84033
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36466
|
0.732783
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.98159
|
0.504645
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.66774
|
3.74849
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.23542
|
12.1427
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62478
|
3.80984
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.21938
|
0.450576
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31577
|
4.31822
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.11395
|
195.544
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19964
|
8335.83
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.18458
|
1.9288
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19454
|
45.5676
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27582
|
78.381
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.37599
|
72.6749
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.43538
|
696.68
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.77319
|
10.2321
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.18037
|
2.39213
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.798
|
5.56174
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.15307
|
0.86725
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.31542
|
30.1621
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.1069
|
2.43493
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.99068
|
2.50584
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.76185
|
5.67585
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37059
|
0.729613
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.37508
|
18.6044
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.64513
|
10.3679
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81785
|
0.5501
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.02049
|
9.79921
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3389.2
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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