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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.02.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.02.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.02.2023
Пресфото - БТА, снимка: Владимир Шоков, архив
София,  
14.02.2023 17:59
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.26911

0.787954

Бразилски реал

BRL

10

3.52072

2.84033

Канадски долар

CAD

1

1.36466

0.732783

Швейцарски франк

CHF

1

1.98159

0.504645

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.66774

3.74849

Чешка крона

CZK

100

8.23542

12.1427

Датска крона

DKK

10

2.62478

3.80984

Британска лира

GBP

1

2.21938

0.450576

Хонконгски долар

HKD

10

2.31577

4.31822

Унгарски форинт

HUF

1000

5.11395

195.544

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19964

8335.83

Израелски шекел

ILS

10

5.18458

1.9288

Индийска рупия

INR

100

2.19454

45.5676

Исландска крона

ISK

100

1.27582

78.381

Японска йена

JPY

100

1.37599

72.6749

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.43538

696.68

Мексиканско песо

MXN

100

9.77319

10.2321

Малайзийски рингит

MYR

10

4.18037

2.39213

Норвежка крона

NOK

10

1.798

5.56174

Новозеландски долар

NZD

1

1.15307

0.86725

Филипинско песо

PHP

100

3.31542

30.1621

Полска злота

PLN

10

4.1069

2.43493

Румънска лея

RON

10

3.99068

2.50584

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.76185

5.67585

Сингапурски долар

SGD

1

1.37059

0.729613

Тайландски бат

THB

100

5.37508

18.6044

Турска лира

TRY

100

9.64513

10.3679

Щатски долар

USD

1

1.81785

0.5501

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.02049

9.79921

Злато (в трой унции)

XAU

1

3389.2

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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