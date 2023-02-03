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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.02.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.02.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.02.2023
София,  
03.02.2023 17:42
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.26191

0.79245

Бразилски реал

BRL

10

3.52949

2.83327

Канадски долар

CAD

1

1.33814

0.747306

Швейцарски франк

CHF

1

1.95798

0.51073

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.65417

3.76766

Чешка крона

CZK

100

8.24375

12.1304

Датска крона

DKK

10

2.62729

3.8062

Британска лира

GBP

1

2.19141

0.456327

Хонконгски долар

HKD

10

2.27947

4.38698

Унгарски форинт

HUF

1000

5.05932

197.655

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19896

8340.56

Израелски шекел

ILS

10

5.25662

1.90236

Индийска рупия

INR

100

2.18304

45.8077

Исландска крона

ISK

100

1.2725

78.5855

Японска йена

JPY

100

1.39255

71.8107

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.45288

688.288

Мексиканско песо

MXN

100

9.55812

10.4623

Малайзийски рингит

MYR

10

4.19976

2.38109

Норвежка крона

NOK

10

1.78154

5.61312

Новозеландски долар

NZD

1

1.15826

0.863364

Филипинско песо

PHP

100

3.33072

30.0235

Полска злота

PLN

10

4.16844

2.39898

Румънска лея

RON

10

3.98986

2.50635

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72589

5.79411

Сингапурски долар

SGD

1

1.36475

0.732735

Тайландски бат

THB

100

5.41571

18.4648

Турска лира

TRY

100

9.50327

10.5227

Щатски долар

USD

1

1.78827

0.5592

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.04242

9.59306

Злато (в трой унции)

XAU

1

3387.28

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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Към 18:17 на 03.02.2023 Новините от днес

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