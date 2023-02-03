Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.02.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.02.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.26191
|
0.79245
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.52949
|
2.83327
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33814
|
0.747306
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.95798
|
0.51073
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.65417
|
3.76766
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.24375
|
12.1304
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62729
|
3.8062
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.19141
|
0.456327
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27947
|
4.38698
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.05932
|
197.655
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19896
|
8340.56
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.25662
|
1.90236
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18304
|
45.8077
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.2725
|
78.5855
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.39255
|
71.8107
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.45288
|
688.288
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.55812
|
10.4623
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.19976
|
2.38109
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.78154
|
5.61312
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.15826
|
0.863364
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.33072
|
30.0235
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.16844
|
2.39898
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.98986
|
2.50635
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72589
|
5.79411
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36475
|
0.732735
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.41571
|
18.4648
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.50327
|
10.5227
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78827
|
0.5592
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.04242
|
9.59306
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3387.28
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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