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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.01.2023
Снимка: БТА
София,  
03.01.2023 18:08
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.24512

0.803135

Бразилски реал

BRL

10

3.45211

2.89678

Канадски долар

CAD

1

1.3569

0.736974

Швейцарски франк

CHF

1

1.97979

0.505104

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.68426

3.72542

Чешка крона

CZK

100

8.1074

12.3344

Датска крона

DKK

10

2.62986

3.80248

Британска лира

GBP

1

2.22132

0.450183

Хонконгски долар

HKD

10

2.37381

4.21264

Унгарски форинт

HUF

1000

4.84921

206.219

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18737

8421.97

Израелски шекел

ILS

10

5.25535

1.90282

Индийска рупия

INR

100

2.23755

44.6917

Исландска крона

ISK

100

1.28927

77.5633

Японска йена

JPY

100

1.41799

70.5224

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.45252

688.459

Мексиканско песо

MXN

100

9.52748

10.496

Малайзийски рингит

MYR

10

4.21161

2.37439

Норвежка крона

NOK

10

1.85774

5.38288

Новозеландски долар

NZD

1

1.15511

0.865718

Филипинско песо

PHP

100

3.31384

30.1765

Полска злота

PLN

10

4.17636

2.39443

Румънска лея

RON

10

3.9664

2.52118

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75521

5.69732

Сингапурски долар

SGD

1

1.37851

0.725421

Тайландски бат

THB

100

5.3948

18.5364

Турска лира

TRY

100

9.89963

10.1014

Щатски долар

USD

1

1.85475

0.539156

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.08543

9.21294

Злато (в трой унции)

XAU

1

3409.32

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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Към 18:25 на 03.01.2023 Новините от днес

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