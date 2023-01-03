Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.24512
|
0.803135
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.45211
|
2.89678
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.3569
|
0.736974
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97979
|
0.505104
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.68426
|
3.72542
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.1074
|
12.3344
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62986
|
3.80248
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22132
|
0.450183
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.37381
|
4.21264
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.84921
|
206.219
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18737
|
8421.97
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.25535
|
1.90282
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.23755
|
44.6917
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28927
|
77.5633
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.41799
|
70.5224
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.45252
|
688.459
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.52748
|
10.496
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.21161
|
2.37439
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.85774
|
5.38288
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.15511
|
0.865718
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.31384
|
30.1765
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.17636
|
2.39443
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9664
|
2.52118
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.75521
|
5.69732
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37851
|
0.725421
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.3948
|
18.5364
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.89963
|
10.1014
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.85475
|
0.539156
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.08543
|
9.21294
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3409.32
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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