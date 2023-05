Втори спортен празник за тийнейджъри „SporTeen Day” организира Община Стара Загора

По повод Международния ден на спорта и предизвикателството за втора поредна година Община Стара Загора организира инициативата "SporTeen day", насочено към деца и младежи. Това съобщават на сайта на местната администрация. Събитието ще се проведе на 13 май, събота, в парк "Артилерийски", от 16:00 часа и е с вход свободен.

Богатата програма включва състезания по различни видове спорт: минифутбол, волейбол, баскетбол 3х3, стрелба с лък, тенис на маса, тенис на корт, дартс, street workout, демонстрации на скейт парка. На сцената в парка спортните емоции ще бъдат съпроводени с участието на хип-хоп школите към Центъра за подкрепа за личностно развитие, The „Scary Shadowzzz“, „Do it crew“ , мажоретен състав към Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Zumba with Poli, Yang Family Tai Chi, клуб „Импала“. Специални гости на събитието ще бъдат певците Ballan, Алекс и Влади и тандемът Торино и Пашата.

Партньори на събитието са "Декатлон", Спасителен център за диви животни "Зелени балкани", Международният младежки център и Центърът за подкрепа за личностно развитие.

При лоши метеорологични условия концертът ще се проведе в залата на Културен център "Стара Загора", допълват още организаторите.