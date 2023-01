Международната младежка камара в България търси десетте най-изявени млади личности на страната

Международната младежка камара - България (Junior Chamber International Bulgaria – JCI Bulgaria) търси десетте най-изявени млади личности на България, съобщиха от организацията. Всяка година Junior Chamber International отличава по 10 личности от всяка страна, в десет различни категории.

Те са:

Бизнес, икономика и/или предприемачество

Политически, правни и/или държавни въпроси

Академично лидерство и/или постижение

Културно постижение

Морално лидерство и/или защита на околната среда

Принос към децата, световния мир и/или правата на човека

Хуманитарно и/или доброволческо лидерство

Наука и/или технологично развитие

Личностно развитие и/или постижение

Иновации в медицината

„Най-изявените млади личности на България” (The Outstanding Young People of Bulgaria – TOYP Bulgaria) е програма, която цели да даде гласност и видимост на постиженията на млади българи на възраст между 18 и 40 години, които са реализирали изключителни постижения или изпъкват в избрани 10 области на обществения живот, посочват организаторите.

Пред БТА вицепрезидентът на JCI Bulgaria Виктор Стоилов заяви, че конкурсът се провежда в България от 2015 г. Обхваща се сравнително голям аспект от нашето общество като млади лидери, които смятаме, че могат да бъдат двигателят на промяната в България през следващите години, посочи Стоилов.

Поглеждайки към лауреатите на TOYP Bulgaria през годините, имаме хора, които са установени лидери в страната. През 2015 г. в категория „Културно постижение“ спечели Димитър Косев - един от най-успешните български диригенти, който тогава все още правеше „първите си стъпки“, а сега е един от най-големите лидери в културно отношение, добави Стоилов. През 2016 г. в категория „Бизнес, икономика и/или предприемачество“ наградата спечели Кирил Петков, който впоследствие стана премиер, припомни още вицепрезидентът на JCI Bulgaria.

Сред другите носители на приза през годините са основателят на „Капачки за бъдеще“ Лазар Радков, основателят на „Уча.се“ Дарин Маджаров, съоснователят и председател на Българската стартъп асоциация BESCO Натанаил Стефанов и др.

Формата за номинации е отворена от днес до 28 февруари 2023 г. и, по правило, всеки може да номинира както себе си, така и друг човек. Десетте отличени се избират от външно жури, което ще бъде обявено през следващия месец, каза Виктор Стоилов. По думите му в журито ще бъдат включени едни от най-големите лидери в България в отделните категории.

Те ще направят своята оценка дали проектите и постиженията на тези хора са достойни да бъдат отличени и носят приза, че са най-изявена млада личност в България, обясни Стоилов.

Десетте отличени за България автоматично получават правото да се състезават за признание на международно ниво – в програмата на JCI „Най-изявените млади личности на света” (The Outstanding Young Persons of the World). Награждаването на избраните за най-изявени млади личности на света ще бъде по време на Световния конгрес на JCI, който тази година ще се проведе през ноември в Цюрих, Швейцария.