Международно жури ще оценява спектаклите в Международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“

Тричленно международно жури ще оценява дипломните спектакли на 7-те академии от Европа, които гостуват на Международен студентски театрален фестивал “Данаил Чирпански”, съобщават за БТА организаторите. Фестивалът ще се проведе от 23 до 27 септември в Стара Загора, а участниците са трупи от Словения, Испания, Италия, Ирландия, Швейцария, Великобритания и България.

Англичанинът Пол Борн е театрален режисьор, преподавател и артистичен директор на Menagerie Theatre Company в Кембридж. Преди това е бил артистичен директор на Center Stage New York и директор на The Frankfurt Playhouse. Преподавател е в Кембридж и в DAMU ,Прага, където води курсовете „Творчески процеси“ и „Режисура и продуценство".

“Запознах се с част от организаторите преди месеци и една от причините да приема да бъда жури на фестивала е, че екипът изглеждаше толкова посветен на това да почете Данаил Чирпански като отличен млад артист. А скоро ще можем да честваме работата на много отлични млади артисти от Европа. Аз, като “стар артист”, имам възможността да чувам, виждам и разбирам какво интересува младите хора – да бъда свидетел на тяхното въображение, любопитство и човечност… аз съм късметлия!”, споделя Пол Борн.

От Румъния пристига Джанина Карбунариу - режисьор, драматург, директор на Младежкия театър и куратор на Международния театрален фестивал в Пиатра Нямц. Работата й е представена на международни фестивали в Авиньон, Wiener Festwochen, Биенале New Plays from Europe Wiesbaden, LIFT London, Almada International Festival, TransAmeriques Festival в Монреал, New Drama Budapest, New Drama Moscow, Млади Леви Любляна и др. Нейни пиеси са преведени и поставени в редица държави.

От българска страна в журито се включва Илияна Кънчева, сценограф и визуален артист. В периода 2013-2014 г. нейни експериментални филми са селектирани за участие на фестивали във Варна, Пловдив, Сърбия, Гърция, Белгия и Германия. Има четири самостоятелни изложби и участва в множество групови в България и чужбина. През февруари 2017 г. печели едномесечен творчески престой към фондация „Arts Connection” в Маями, САЩ. През 2022 г. печели наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България за сценография.

Програмата на фестивала, както всяка година, включва не само спектакли, но и множество допълнителни събития, които са насочени към развиването на уменията на участниците, както и към анализ на тяхната работа. Всеки член на журито ще води свое ателие или презентация, а в рамките на фестивалните дни ще се проведе и движенческият уъркшоп "Въображение и движение в тялото на артиста" от Яница Атанасова. Тя е режисьор и хореограф на редица успешни танцови спектакли и филми, и е носител е на множество престижни отличия като наградата "Златна муза" за най-добър съвременен танцов спектакъл "WръZки". Хореографията й получава признание от различни европейски и световни танцови състезания като „Open Russian Championship“, "World Dance Masters ", “Dance Star World Dance Championship”.