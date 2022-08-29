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ВМРО-БНД регистрира листа от 16 кандидат-депутати в Русенско

Мартин Пенев
ВМРО-БНД регистрира листа от 16 кандидат-депутати в Русенско
ВМРО-БНД регистрира листа от 16 кандидат-депутати в Русенско
Русе,  
29.08.2022 21:21
 (БТА)
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Партия ВМРО-БНД регистрира листа от 16 кандидат-депутати в Русенско - с водач Галин Григоров, за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври тази година. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Русе Милена Хинкова. 

Съставът на листата е:

1. Галин Григоров
2. Георги Георгиев-Гоце
3. Траян Тотев
4. Магдалена Георгиева
5. Валентин Джамбазов
6. Владо Владов
7. Луиза Попова
8. Ивелин Иванов
9. Стамен Димитров
10. Красимир Дончев
11. Николай Петров
12. Божидар Василев
13. Борис Димитров
14. Лазарин Лазаров
15. Цветелин Радулов
16. Искрен Веселинов

/ИС/

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