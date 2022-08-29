Партия ВМРО-БНД регистрира листа от 16 кандидат-депутати в Русенско - с водач Галин Григоров, за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври тази година. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Русе Милена Хинкова.

Съставът на листата е:

1. Галин Григоров

2. Георги Георгиев-Гоце

3. Траян Тотев

4. Магдалена Георгиева

5. Валентин Джамбазов

6. Владо Владов

7. Луиза Попова

8. Ивелин Иванов

9. Стамен Димитров

10. Красимир Дончев

11. Николай Петров

12. Божидар Василев

13. Борис Димитров

14. Лазарин Лазаров

15. Цветелин Радулов

16. Искрен Веселинов