Изложба в метрото на Букурещ повдига темата за насилието и срама

Изложба под надслов „СРАМ – Европейски истории“ („SHAME – European Stories“) може да бъде видяна до 15 март на метро станцията при площад "Унири" в Букурещ. Тя включва портрети на хора от цяла Европа, които са били принудително осиновени, малтретирани, станали са жертва на трафик на хора или са били обект на сексуално насилие.

Сред тях са 34-годишната Ирис от Норвегия, 44-годишният Франсоа от Франция, 22-годишният Космин от Румъния, 65-годишната Милена от Сърбия, 48-годишната Мина от Финландия, 49-годишният Пепе от Испания, 71-годишният Роберт от Австрия и много други.

„С този проект се опитахме да очертаем един феномен, който излиза от сенките на миналото, за да попречим на тези престъпления да потънат в забвение без правораздаване. Искаме да допринесем за спирането на злоупотребата с деца в Румъния и Европа“, споделят организаторите от европейското движение „Инициатива за справедливост“.

Всеки, който минава край снимките в метрото в Букурещ и ги разглежда, може да се подпише под портрета на човека, с чиято история се чувства ангажиран.

Пътуващата изложба дебютира миналата година като част от Венецианското биенале и беше представена през октомври 2022 г. в сградата на Съвета на Европа в Страсбург.

Снимките са направени от италианския фотограф Симоне Падовани, който работи за международни компании като Getty Images и Universal Pictures. Негови изображения са публикувани в големи международни издания като "Ню Йорк таймс" (The New York Times), "Нешънъл джиографик" (National Geographic), "Гардиън" (The Guardian), "Шпигел" (Der Spiegel), "Фокус" (Focus).