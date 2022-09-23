Земетресение от 3,9 по Рихтер край гръцкия остров Карпатос

Земетресение с магнитуд от 3,9 по скалата на Рихтер е било регистрирано днес следобед край гръцкия остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщава "Катимерини" в електронното си издание.

Трусът е бил засечен в 17:15 ч. местно (и българско) време в морето между островите Карпатос и Родос.

Според атинския институт по геодинамика епицентърът на земетресението е бил на 32 км югоизточно от селището Олимбос на Карпатос, а огнището е било на дълбочина от 25,7 км.

Не се съобщава за щети.