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Земетресение от 3,9 по Рихтер край гръцкия остров Карпатос

Петър Къдрев
Земетресение от 3,9 по Рихтер край гръцкия остров Карпатос
Земетресение от 3,9 по Рихтер край гръцкия остров Карпатос
Атина,  
23.09.2022 18:57
 (БТА)

Земетресение с магнитуд от 3,9 по скалата на Рихтер е било регистрирано днес следобед край гръцкия остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщава "Катимерини" в електронното си издание.

Трусът е бил засечен в 17:15 ч. местно (и българско) време в морето между островите Карпатос и Родос.

Според атинския институт по геодинамика епицентърът на земетресението е бил на 32 км югоизточно от селището Олимбос на Карпатос, а огнището е било на дълбочина от 25,7 км.

Не се съобщава за щети.

/СУ/

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