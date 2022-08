АджерПрес: ХОП Гала за млади актьори започва в Алба Юлия

25-ото издание на „ХОП Гала на младия актьор“ (HOP Young Actor's Gala) започва в четвъртък в Студентския културен център в Алба Юлия, като за голямата награда на конкурса се състезават 21 млади актьори, предаде специално за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Темата на събитието, организирано под артистичното ръководство на хореографа, танцьор и режисьор Ръзван Мазилу, е „Мюзикъл = Тотален актьор + Тотален спектакъл“.

Конкурсът, който проведе предварителна селекция между 13 и 15 юли, е отворен за всички завършили сценично изкуство от цялата страна.

Галата е в два раздела - индивидуален и групов.

В индивидуалния раздел от състезателите се изисква да представят монолог и песен. Монологът трябва да бъде изповед, свързана с лично преживяване или случка на състезателя. Текстът трябва да е вдъхновен от посланието на песента и органично да кулминира в една от песните по избор на изпълнителя. За момичетата е „The Winner Takes It All“ от мюзикъла Mamma Mia или „Cabaret“ от едноименния мюзикъл, за момчетата е „Electricity“ от мюзикъла „Billy Elliot“ или „Make 'Em Laugh“ от „Singing in the Rain“.

В груповия раздел състезателите също трябва да представят изповед, базирана на лични преживявания, кулминираща в една от следните песни: „It’s a Hard-Knock Life“ от „Annie“, „You Are The One That I Want“ от „Grease“ или „ Добро утро“ от „Singing in the Rain“. Продължителността на етюда трябва да бъде между 5 и 8 минути. Монологът трябва да бъде произнесен на румънски език, а мелодията трябва да бъде изпълнена на английски език в оригинална форма.

Награждаването е в последния ден от галата, на 28 август, от 19:00 часа, а вечерта ще завърши с "Музикъл... Тотално шоу!".

На 27 август, от полунощ до 16:00 часа, зрителите ще могат да гласуват за любимите си актьори на сайта на галата на адрес: https://galahop.uniter.ro/votul-publicului- 2022/. След края на гласуването ще бъдат раздадени наградите на публиката за най-добър актьор, най-добра актриса и най-добра актьорска трупа.

Юбилейното издание на галата ще бъде отбелязано и с изложба на постери „ХОП Гала, 25 години“, която може да бъде посетена между 25 и 27 август във фоайето на Студентски културен център.

Постоянен елемент от програмата на Националния съюз на румънските театри, „ХОП Гала“ е състезание, което има за цел да популяризира и подпомага младите, завършили сценично изкуство. Първото издание се състоя през 1998 г. под ръководството на Корнел Тодеа.

