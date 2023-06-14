Един застрелян и двама ранени на японски военен полигон, арестуван е 18-годишен войник

Най-малко един човек беше убит днес, след като японски военослужещ откри огън по група войници на военен полигон, предаде Киодо.

Инцидентът е станал в Гифу, централна Япония, съобщиха местни медии.

Двама военослужещи са ранени, единият от които е в критично състояние. Няма пострадали цивилни.

Киодо съобщи като цитира полицията, че 18-годишният войник, който е стрелял с пушка, е арестуван на място за предполагаем опит за убийство,

Няма информация за мотивите му.