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Бившият италиански премиер Берлускони беше приет отново в болница в Милано

Асен Георгиев
Бившият италиански премиер Берлускони беше приет отново в болница в Милано
Бившият италиански премиер Берлускони беше приет отново в болница в Милано
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони. Снимка: АП
Рим,  
09.06.2023 18:07
 (БТА)

Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е бил приет отново в болница "Сан Рафаеле" в Милано, съобщи Ройтерс, като се позова на свои източници.

Според един от източниците 86-годишният медиен магнат е постъпил в здравното заведение за медицински прегледи.

Берлускони беше изписан от болница "Сан Рафаеле" миналия месец, след като шест седмици се лекуваше от белодробна инфекция, свързана с хронична левкемия.

/ДИ/

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