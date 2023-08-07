Вини Трибуле се изравни с Джавад Ел Джемили начело в листата при голмайсторите във футболния елит

site.btaВини Трибуле се изравни с Джавад Ел Джемили начело в листата при голмайсторите във футболния елит
Класиране при голмайсторите след четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига: 4 гола Вини Трибуле (Берое Стара Загора) Джавад Ел Джемили (Левски) 3 гола Рикардиньо (Левски) Джовани (Локомотив Пловдив) Педриньо (ЦСКА 1948) Атанас Илиев (Черно море) 2 гола Мартин Секулич (Ботев Пловдив) Александър Колев (Крумовград) Бабакар Дион (Локомотив Пловдив) Георги Минчев (Локомотив Пловдив) Красимир Станоев (Локомотив София) Бърнард Текпетей (Лудогорец) Доминик Янков (Лудогорец) Аслак Фон Витри (Лудогорец) Галин Иванов (Славия) Матеус Машадо (Черно море) 1 гол Абубакар Тунгара (Арда) Преслав Боруков (Арда) Радослав Цонев (Арда) Омар Сако (Арда) Станислав Иванов (Арда) Жан-Пиер Да Силва (Ботев Враца) Момчил Цветанов (Ботев Враца) Кольо Станев (Етър) Мартин Сораков (Крумовград) Божидар Кацаров (Крумовград) Илиян Стефанов (Левски) Роналдо (Левски) Марин Петков (Левски) Андриан Краев (Левски) Петър Андреев (Локомотив Пловдив) Хорхе Сегура (Локомотив Пловдив) Пиер Зебли (Локомотив Пловдив) Матеус Силва (Локомотив Пловдив) Димитър Митков (Локомотив София) Карлос Франса (Локомотив София) Франко Русо (Лудогорец) Кирил Десподов (Лудогорец) Педро Нареси (Лудогорец) Сон (Лудогорец) Руан Секо (Лудогорец) Даниил Кондраков (Пирин Благоевград) Елитон (ЦСКА 1948) Георги Русев (ЦСКА 1948) Стоян Стоичков (ЦСКА 1948) Тобиас Хайнц (ЦСКА-София) Лазар Туфегджич (ЦСКА-София) Георги Николов (Хебър) Атанас Кабов (Хебър) Николай Златев (Черно море) Велислав Василев (Черно море) Живко Атанасов (Черно море) Едгар Пашеко (Черно море)
/ИК/
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