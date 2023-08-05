site.btaОБНОВЕНА Монтана спечели гостуването си в Ловеч срещу Литекс от Втора лига
Двубои от четвъртия кръг във Втора футболна лига: Марек - Черноморец Балчик 1:0 Спартак Плевен - Добруджа 3:0 Спортист Своге - Дунав Русе 0:1 Янтра - Марица Пловдив 4:1 Литекс - Монтана 0:1 петък: Бдин - Беласица 1:0 неделя: Лудогорец II - Струмска слава вторник: ЦСКА 1948 II - Септември София Черноморец Бургас - Спартак Варна временно класиране: 1. Марек 4 3 1 0 4:0 10 точки 2. Септември 3 3 0 0 6:2 9 3. Янтра 2019 (Габрово) 4 2 1 1 6:3 7 4. Добруджа 4 2 1 1 6:4 7 5. Дунав (Русе) 4 2 1 1 5:4 7
6. Монтана 4 2 1 1 4:3 7
7. Спартак Варна 3 2 0 1 3:3 6 8. ЦСКА 1948 II 3 2 0 1 6:3 6 9. Марица (Пловдив) 4 2 0 2 7:9 6 10. Литекс 4 1 1 2 5:5 4 11. Струмска слава 3 1 1 1 5:5 4 12. Черноморец (Бургас) 3 1 1 1 3:4 4 13. Беласица 4 1 1 2 5:5 4 14. Бдин 4 1 1 2 2:3 4 15. Спартак Плевен 4 1 0 3 5:6 3 16. Спортист (Своге) 4 1 0 3 4:7 3 17. Лудогорец II 3 0 1 2 3:5 1 18. Черноморец (Балчик) 4 0 1 3 0:6 1
/ИК/
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