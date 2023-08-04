Черно море е лидер в елита след домакински успех срещу Етър

site.btaЧерно море е лидер в елита след домакински успех срещу Етър
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига: Черно море - Етър 2:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Кольо Станев 48, 1:1 Живко Атанасов 69, 2:1 Едгар Пашеко 83 по-късно днес: Ботев Пловдив - Арда Кърджали събота: Локомотив София 1929 - Пирин Благоевград Ботев Враца - Лудогорец неделя: ЦСКА-София - Славия Локомотив Пловдив - Левски понеделник: ЦСКА 1948 - Хебър Берое - Крумовград временно класиране: 1. Черно море 4 3 1 0 9:5 10 точки
2. Локомотив (Пд) 3 2 1 0 9:3 7 3. ЦСКА 1948 2 2 0 0 5:1 6 4. Берое 3 2 0 1 3:2 6 5. Левски 3 2 0 1 10:3 6 6. ЦСКА-София 2 1 1 0 1:0 4 7. Хебър 3 1 1 1 1:1 4 8. Лудогорец 2 1 0 1 6:3 3 9. Ботев (Враца) 3 1 0 2 2:5 3 10. Локомотив (Сф) 3 1 0 2 3:10 3 11. Крумовград 3 1 0 2 4:5 3 12. Славия 2 1 0 1 1:2 3 13. Ботев (Пловдив) 3 0 2 1 2:4 2 14. Арда 2 0 1 1 3:4 1 15. Пирин 3 0 1 2 1:5 1 16. Етър 3 0 0 3 1:8 0
/АВ/
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