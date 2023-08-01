Съдията Стоян Арсов от София получи назначение за морското дерби от Втора лига между Черноморец (Бургас) и Спартак (Варна)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 4-ти кръг Втора лига

4 август 2023 г., петък, 18:00 ч.

ОФК Бдин (Видин) 1923 - ОФК Беласица (Петрич)

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.

ФК Марек 1915 - ФК Черноморец Балчик

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Антон Янков Терзиев



5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Добруджа 1919

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Крум Добринов Стоилов



5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.

Спортист 2009 (Своге) - Дунав Русе

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Владимир Йорданов Владимиров



5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК Марица (Пловдив)

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



5 август 2023 г., събота, 19:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Монтана

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Йосиф Петров Ронков



6 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец II (Разград) - ФК Струмска слава 1927

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Радослав Тодоров Станев



8 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ПФК Септември Сф

ГС: Васил Петров Минев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Атанас Петров Бозев



8 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.

Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1918

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Цветан Георгиев Георгиев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.