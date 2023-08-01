site.bta Съдията Стоян Арсов от София получи назначение за морското дерби от Втора лига между Черноморец (Бургас) и Спартак (Варна)
Първенство на България по футбол, съдийски назначения 4-ти кръг Втора лига
4 август 2023 г., петък, 18:00 ч.
ОФК Бдин (Видин) 1923 - ОФК Беласица (Петрич)
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Антон Янков Терзиев
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Добруджа 1919
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Крум Добринов Стоилов
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - Дунав Русе
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Владимир Йорданов Владимиров
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Марица (Пловдив)
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
5 август 2023 г., събота, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Монтана
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Йосиф Петров Ронков
6 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - ФК Струмска слава 1927
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Радослав Тодоров Станев
8 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Септември Сф
ГС: Васил Петров Минев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Атанас Петров Бозев
8 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1918
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Цветан Георгиев Георгиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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