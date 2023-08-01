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Съдията Стоян Арсов от София получи назначение за морското дерби от Втора лига между Черноморец (Бургас) и Спартак (Варна)

Атанас Василев
Съдията Стоян Арсов от София получи назначение за морското дерби от Втора лига между Черноморец (Бургас) и Спартак (Варна)
Съдията Стоян Арсов от София получи назначение за морското дерби от Втора лига между Черноморец (Бургас) и Спартак (Варна)
снимка: fcyantra.bg
София,  
01.08.2023 18:28
 (БТА)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 4-ти кръг Втора лига
4 август 2023 г., петък, 18:00 ч.
ОФК Бдин (Видин) 1923 - ОФК Беласица (Петрич)
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - Дунав Русе
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
5 август 2023 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Марица (Пловдив)
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
5 август 2023 г., събота, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Монтана 
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
6 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
8 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Септември Сф
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
8 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1918
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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